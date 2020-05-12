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Karina Bacchi interrompe tentativa de gravidez por pandemia

Apresentadora e modelo iria se submeter ao mesmo processo de fertilização para ficar grávida de uma menina; Karina Bacchi é casada com Amaury Nunes
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 mai 2020 às 08:07

Publicado em 12 de Maio de 2020 às 08:07

A apresentadora e modelo Karina Bacchi
A apresentadora e modelo Karina Bacchi Crédito: Reprodução/Instagram @karinabacchi
A apresentadora e modelo Karina Bacchi, 43, teve de interromper todo o procedimento para tentar engravidar novamente por causa da pandemia do novo coronavírus. A revelação foi feita por ela mesmo em seu Instagram.
"Bebê a bordo? Ainda não. Quais planos você teve que adiar por conta da pandemia? Por aqui pausamos os tratamentos para nova fertilização (FIV) por enquanto", disse. "Mas o desejo ainda permanece e seguimos com fé. Desejamos que logo tudo passe e que todos vocês também possam colocar em prática alguns sonhos e objetivos que tiveram que ser pausados", contou.
Desde o começo de 2019 que Karina tenta engravidar. Ela já é mãe de Enrico, 2. Casada com o ex-jogador Amaury Nunes, 36, Karina não pode ter filhos de forma natural por conta da retirada das trompas há alguns anos, o que exige que ela faça fertilização in vitro. Ela já realizou esse procedimento para gerar Enrico.

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A apresentadora e atriz revelou em seu canal no YouTube que já passou por três processos de fertilização e que tentaria mais uma vez na expectativa de ter seu segundo filho. Ela e o marido esperam dar uma irmãzinha para Enrico, 2.
No programa, Karina conta à mãe, Nadia Bacchi, sobre as três tentativas realizadas entre janeiro e abril de 2019. Segundo ela, foram usados óvulos que a atriz já tinha congelados e foram coletados novos. Nesse processo, foram formados dois embriões, mas que não colaram na parede do útero.

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