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Ex-BBB

Bianca Andrade compra casa de três andares com piscina e mostra fotos

'Deus é maravilhoso', diz a influenciadora, conhecida como Boca Rosa
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 mai 2020 às 10:54

Publicado em 11 de Maio de 2020 às 10:54

Boca Rosa
A influenciadora e ex-BBB Bianca Andrade Crédito: Reprodução/ Instagram @bianca
A ex-BBB Bianca Andrade, 25, também conhecida como Boca Rosa, comprou uma casa nova e mostrou detalhes do imóvel em seu Instagram no domingo (10). Com três andares e piscina rodeada por vegetação, a casa fica no Rio de Janeiro e já havia sido comprada há algum tempo.
"Lembram que eu queria uma [casa] assim pra trabalhar na piscina? Eu tenho piscina e muito mato", disse. "Demais, né? Não contei antes porque só falo quando as coisas já estão 100% certas. Peguei a chave antes de vir para o Rio. Estou tão feliz. É casa mesmo, três andares, menina. Deus é muito maravilhoso mesmo. Que ele abençoe esse meu novo lar, assim como abençoou meu primeiro apê em São Paulo".
Casa nova bianca Andrade
Nova casa da ex-BBB Bianca Andrade Crédito: Reprodução/ Instagram @bianca
Segundo a influenciadora, a casa é do jeito que ela esperava. Bianca já contou que triplicou a venda de seus produtos de maquiagem ao ganhar visibilidade no Big Brother Brasil 20.

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A blogueira foi a primeira mulher eliminada da 20ª edição do programa, com pouco mais de um mês de reality. Em uma disputa acirrada e com votação recorde até aquele momento, ela teve 53,09% dos votos contra 29,27% de Felipe Prior, e 17,64% de Flayslane.

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