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'Estou quase namorando', diz Gui Araujo sobre relação com Anitta

Modelo e cantora já trocaram selinho em vídeo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 mai 2020 às 16:46

Publicado em 08 de Maio de 2020 às 16:46

Anitta e Gui Araújo trocam flertes
Anitta e Gui Araújo Crédito: Reprodução
Em live nesta quinta-feira (7), Gui Araujo, 32, foi questionado se está namorando e respondeu: "Estou quase". Na quarta (6), ele e a cantora Anitta, 28, confirmaram o affair em vídeo publicado no aplicativo TikTok, quando apareceram dando um selinho.
Araujo falou sobre o romance com Anitta durante uma live da MTV com parte do elenco do De Férias com o Ex, reality show que ele já participou. O modelo está morando na casa da cantora durante a quarentena.
Após o fim do namoro com o empresário Gabriel David, Anitta vinha trocando flertes nas redes sociais com Araujo desde que comentou, no dia 23 de abril, que estava de olho no apresentador da MTV. Em uma publicação em que Araujo aparecia usando um roupão, ela escreveu: "Você também prefere tirar para eu experimentar antes?" "Acho melhor sim, afinal... que bom gosto você tem", rebateu Araújo.

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Na última terça (28), Anitta postou em seu Instagram um vídeo em que aparece pintando uma parede, com a legenda "Não tem pra onde ir agora que a casa do BBB acabou? Vem pra minha". Em comentário, Gui perguntou "Posso ir já?" e a cantora respondeu: "Tá cumprindo a quarentena direitinho? Se tiver..." .Ele praticamente se mudou para a casa dela.
Na sexta (1), Gui postou em seu TikTok um vídeo de Anitta rebolando sobre um pufe. Já no sábado, foi a vez da cantora assumir o romance nas redes. Primeiro, publicou em seu Instagram um vídeo de Gui carregando andaimes em sua casa, comentando que ele finalmente faria alguma coisa de útil. Em seguida, postou em seu TikTok outro vídeo do apresentador, dessa vez segurando uma bigorna e dizendo que estava "carregando essa barra que é gostar de você", em referência à canção "Cheia de Manias", do Raça Negra.
Gui Araújo é ex-namorado da influenciadora digital Gabi Brandt, e ficou conhecido após participar do primeira temporada do "De Férias com o Ex", na MTV, em 2016. A 6ª temporada do reality estreia no próximo dia 21 de maio, às 22h. Serão ao todo 12 episódios inéditos, que foram gravados em uma mansão em Jericoacoara (CE).

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