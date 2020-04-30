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Anitta troca flertes picantes com apresentador da MTV nas redes sociais

Durante live cantora afirmou que 'pegaria' Gui Araújo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 abr 2020 às 10:07

Publicado em 30 de Abril de 2020 às 10:07

Anitta e Gui Araújo trocam flertes
Anitta e Gui Araújo trocam flertes Crédito: Reprodução
Com o fim recente do seu namoro com o empresário o Gabriel David, Anitta, 26, já está com novo "contatinho" em vista. Dessa vez a cantora está trocando flertes nas redes sociais com o apresentador da MTV, Gui Araújo, 32.
Sempre trocando comentários picantes na web, o mais recente chamou atenção do influenciador digital Leo Picon, amigo em comum dos dois. Anitta compartilhou um vídeo em que aparecia pintando uma parede da sua casa e escreveu na legenda: "Não tem pra onde ir agora que a casa do BBB acabou? Vem pra minha".
Araújo não perdeu tempo e comentou: "Posso ir já?". A cantora não demorou para responder o apresentador da MTV: "Tá cumprindo a quarentena direitinho? Se tiver..."
Ver essa foto no Instagram

O @guiaraujo13 flertando com @anitta no Instagram! Shippam???

Uma publicação compartilhada por Lingua de sogra (@linguasograig) em

Outro comentário ousado da cantora para Gui Araújo foi em uma publicação do apresentador em que ele usava um roupão. "Você também prefere tirar para eu experimentar antes?", escreveu a cantora. "Acho melhor sim, afinal... que bom gosto você tem", rebateu Araújo.
Na live do humorista Maurício Meirelles na semana passada, Anitta comentou que estava de olho no apresentador. "Pegaria", afirmou. Ela também aproveitou o momento para contar sua experiência na cama com o cantor colombiano Maluma.

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Gui Araújo é ex-namorado da influenciadora digital Gabi Brandt, e ficou conhecido após participar do primeira temporada do "De Férias com o Ex", na MTV, em 2016. O reality já está indo para a 6ª temporada, que ganhou data de estreia nesta quarta-feira (29).
A nova temporada do De Férias Com o Ex Brasil vai estrear no próximo dia 21 de maio, às 22h. Serão ao todo 12 episódios inéditos, que foram gravados em uma mansão em Jericoacoara (CE).

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