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Televisão

Anitta anuncia que terá novo programa no Multishow

Anitta Dentro da Casinha terá música e interação com fãs
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 abr 2020 às 09:07

Publicado em 30 de Abril de 2020 às 09:07

A cantora Anitta
A cantora Anitta Crédito: Reprodução/Instagram @anitta
"Anitta Dentro da Casinha" é o nome do novo programa da cantora no Multishow. A novidade foi divulgada pela artista nesta quarta-feira (29) em uma live com o influenciador Hugo Gloss. Segundo ela, a atração deve estrear na semana do dia 11 de maio.
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Não tem pra onde ir agora que a casa do BBB acabou? Vem pra minha. ?

Uma publicação compartilhada por Anitta ? (@anitta) em

Na terça-feira (28), Anitta já tinha dado uma dica ao publicar um vídeo nas redes sociais em que aparece escrevendo o nome do programa na parede da sua casa. "Não tem para onde ir agora que a casa do BBB acabou? Vem pra minha", diz ela, na legenda.
Na conversa com Hugo Gloss, a cantora contou que a atração terá desafios para fãs e números musicais. Os quadros serão gravados todos dentro da sua casa, respeitando a quarentena, e alguns deles serão realizados ao vivo. O programa será semanal.

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A cantora já comandou outro programa no Multishow, o Anitta Entrou no Grupo, um game show em que os convidados devem cantar músicas um do outro e também da anfitriã. Além disso, Anitta também canta músicas deles. A atração teve duas temporadas.

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