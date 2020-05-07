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Affair

Anitta e Gui Araújo dão o primeiro beijo após flertes em rede social

Modelo e cantora estão na mesma casa, no Rio
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 mai 2020 às 11:39

Publicado em 07 de Maio de 2020 às 11:39

Anitta dá primeiro beijo em Gui Araújo
Anitta dá primeiro beijo em Gui Araújo Crédito: Reprodução
Finalmente, saiu o primeiro beijo público entre Anitta, 28, e Gui Araújo, 32, modelo que tem morado na casa da artista, no Rio de Janeiro. Por meio do aplicativo TikTok, ambos deram um selinho e tornaram público o romance.
Na cena, ambos aparecem dando beijos em um cãozinho e, em seguida, selam o romance com um beijo entre eles. Nas redes sociais, ambos já não escondem mais que estão mais unidos do que nunca em tempos de quarentena.
Anitta não perde seu tempo mais. Após o fim do namoro com o empresário Gabriel David, já investiu pesado no novo "contatinho". A cantora vinha trocando flertes nas redes sociais com Gui Araújo desde que comentou, no dia 23 de abril, que estava de olho no apresentador da MTV - na mesma live do humorista Maurício Meirelles em que afirmou que Maluna era muito bom de cama.
Ela fez um comentário ousado para Gui Araújo em uma publicação do apresentador e modelo em que ele usava um roupão. "Você também prefere tirar para eu experimentar antes?", escreveu a cantora. "Acho melhor sim, afinal... que bom gosto você tem", rebateu Araújo.

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Na última terça (28), Anitta postou em seu Instagram um vídeo em que aparece pintando uma parede, com a legenda "Não tem pra onde ir agora que a casa do BBB acabou? Vem pra minha". Em comentário, Gui perguntou "Posso ir já?" e a cantora respondeu: "Tá cumprindo a quarentena direitinho? Se tiver..." Ele praticamente se mudou para a casa dela.
Na última sexta (1º), Gui postou em seu TikTok um vídeo de Anitta rebolando sobre um pufe. Já no sábado (2), foi a vez da cantora assumir o romance nas redes. Primeiro, publicou em seu Instagram um vídeo de Gui carregando andaimes em sua casa, comentando que ele finalmente faria alguma coisa de útil. Em seguida, postou em seu TikTok outro vídeo do apresentador, dessa vez segurando uma bigorna e dizendo que estava "carregando essa barra que é gostar de você", em referência à canção "Cheia de Manias", do Raça Negra.
Gui Araújo é ex-namorado da influenciadora digital Gabi Brandt, e ficou conhecido após participar do primeira temporada do "De Férias com o Ex", na MTV, em 2016. A 6ª temporada do reality estreia no próximo dia 21 de maio, às 22h. Serão ao todo 12 episódios inéditos, que foram gravados em uma mansão em Jericoacoara (CE).

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