Xuxa pede para Ivete falar sobre Regina Duarte em live

Em meio aos comentários dos fãs de Ivete na live, Xuxa enviou a mensagem: "Menina, fala da Regina Duarte!?". Ivete continuou a live normalmente, sem comentar sobre o pedido da apresentadora ou as falas de Duarte. Os fãs, no entanto, perceberam o pedido, e o nome de Xuxa chegou a ficar entre os dez assuntos mais comentados do Twitter.

Eu vivi pra ver a Xuxa cobrando posicionamento político da Ivete Sangalo durante uma Live na Internet em meio a uma Pandemia Global pic.twitter.com/7i5VM47YKb — Levi Kaique Ferreira ? (@LeviKaique) May 9, 2020

A entrevista de Regina Duarte causou indignação da classe artística. A secretária foi questionada sobre o fato de não ter emitido notas de pesar em relação às mortes de profissionais como Moraes Moreira e Flávio Migliaccio, e minimizou as mortes de artistas em meio à pandemia de coronavírus (Covid-19) e na época da Ditadura Militar (1964-1985).

Famosos como Anitta, Bruno Gagliasso e Walcyr Carrasco fizeram publicações lamentando a fala da secretária. A atriz Susana Werner, no entanto, sai em defesa de Regina Duarte.

"Regina, você antecipou a pegadinha do malandro. Não se preocupe, todos entenderam que você é uma pessoa positiva e não queria falar sobre mortes. Quem tentou que você desdenhasse da ditadura foram eles, mas você apenas citou: vamos falar de vidas e não de mortes! Continue com essa positividade, Regina, força para encarar isso tudo", disse Wernet em uma publicação em seu Instagram.

Em outra publicação, a atriz diz que quer acreditar que o governo Bolsonaro está no caminho certo. "Não voto, não vivo no Brasil, mas passo todos os dias das minhas ferias la (e olha que sao 2 meses). Alem disso, contribuo com o governo (tenho uma empresa no Brasil ha 20 anos). Não sou partidária, mas acredito no bem e nunca vou torcer para que alguém seja do mal. Vi maldade na matéria da Regina, uma pena", disse.