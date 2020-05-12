Patricia Marx detona Xuxa e gera polêmica na web: 'Atitude feia'

A cantora Patricia Marx Crédito: Reprodução/Instagram @patriciamarxoficial

A cantora Patricia Marx reacendeu uma polêmica aparentemente antiga com a apresentadora Xuxa Meneghel . Segundo ela, a amizade entre as duas só durou enquanto ela podia ajudar Xuxa com sua voz para melhorar a base de alguns dos discos da Rainha dos Baixinhos.

Tudo começou na última semana quando Patrícia, em uma entrevista, disse que Xuxa "gemia" em músicas lançadas entre os anos 1980 e 2000 e a acusou de copiar seu estilo.

Chateada, Xuxa respondeu e acendeu a polêmica. "Ela tem uma voz linda, nunca poderia imitá-la... Ela já colocou a voz-guia, pois as músicas do Trem da Alegria já vinham com as vozes do grupo (que ela participava) e sim, eu chorava (e não gemia) desde o primeiro disco (Xuxa e seus amigos), onde Patrícia nem era cantora. O que me deixa triste é que eu sempre gostei dela, admirei seu talento e a ajudei no que pude... Que pena essa atitude feia. Mais uma decepção", lamentou a loira.

A própria Patricia publicou a resposta de Xuxa. Em retorno, disse que as pessoas, fãs da apresentadora, saberiam em breve sobre todas as verdades e que "castelos vão desmoronar". Ela deu a entender que a amizade com Xuxa só aconteceu por interesse.

"Economizem as lágrimas e a euforia para quando meu livro sair. Muitos castelos vão desmoronar. A verdade sempre aparece. Xuxa e eu fomos amigas numa fase em que eu interessava para o momento de todos. Tão logo, fui substituída por outras 'amizades' circunstanciais", acusou.