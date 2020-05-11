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Nova mamãe

'Melhor notícia que já recebi na vida', diz Sthefany Brito sobre gravidez do seu 1º filho

Notícia foi revelada neste domingo de Dia das Mães
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 mai 2020 às 11:27

Publicado em 11 de Maio de 2020 às 11:27

Sthefany Brito e Igor Raschkovsky se casaram em agosto de 2018 na Itália
Sthefany Brito e Igor Raschkovsky se casaram em agosto de 2018 na Itália Crédito: Instagram/Sthefany
Assim como Flávia Viana, Sthefany Brito, 32, revelou neste domingo (10) de Dia das Mães que está grávida. Junto ao marido, Igor Raschkovsky, 30, a atriz contou a novidade por meio de uma publicação em seu perfil no Instagram.
"Nem estou acreditando que estou escrevendo e vivendo esse momento. Com lágrimas nos olhos, e o coração cheio de gratidão venho dividir com vocês a melhor notícia que já recebi na minha vida inteira", escreveu ela na legenda de uma foto em que aparecem seus dois cães. "London e Montininho foram promovidos a irmãos mais velhos e eu (nem acredito) vou ser mamãe! Estamos grávidos".
Ver essa foto no Instagram

Nem estou acreditando q estou escrevendo e vivendo esse momento, com lágrimas nos olhos, e o coração cheio de gratidão venho dividir com vocês a melhor notícia que já recebi na minha vida inteira... London e Montininho foram promovidos a irmãos mais velhos e eu (nem acredito) vou ser MAMÃE! Estamos GRÁVIDOS!! ?? @igorraschkovsky Amor, obrigada por embarcar comigo nessa jornada! Te amamos papaizinho! ??E nesse dia das mães, (meu primeiro com baby no forninho) só desejo ser 1/10 da mãe q dona Sandra foi e é pra gente! Mãe, obrigada por tudo e mais do q nunca obrigada por estar vivendo junto comigo esse momento tão mágico!!!! Te amo demais! Feliz nosso dia!!! ?? E feliz dia pra todas as mamães! As de coração, as de pet, as de sangue, as que criam, as que cuidam... #felizdiadasmaes

Uma publicação compartilhada por Sthefany Brito (@sthefanybrito) em

Em seguida, a atriz agradeceu a Raschkovsky por "embarcar comigo nessa jornada", e desejou ser 10% do que sua mãe, dona Sandra, é para ela.
Em abril deste ano, Brito anunciou via redes sociais que havia retomado seu casamento com Raschkovsky, de quem tinha se divorciado em outubro de 2019. Na época da separação, um pouco depois de completarem um ano de casados, a assessoria da atriz confirmou o divórcio e afirmou que tinha sido de forma amigável e em comum acordo.

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Sthefany Brito e Igor Raschkovsky oficializaram a união de votos em agosto de 2018, em uma cerimônia íntima e luxuosa em Montalcino, na Itália. Antes disso, eles haviam namorado por mais de sete anos e já estavam morando juntos.
Esse é o segundo casamento da atriz, que se separou do jogador de futebol Alexandre Pato em 2010, depois de nove meses de união. Na ocasião, ela havia largado a carreira no Brasil para morar com o marido na Itália, o que provocou algumas críticas à atriz.

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