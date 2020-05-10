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Família

8 mães famosas que 'babam' os filhos e mostram a maternidade na web

De Sabrina Sato à Madonna, as mamães não se cansam de compartilhar momentos com seus filhos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 mai 2020 às 07:00

Publicado em 10 de Maio de 2020 às 07:00

Zoe Sato Nagle e Sabrina Sato
Zoe Sato Nagle e Sabrina Sato Crédito: Reprodução/Instagram @sabrinasato
O Dia das Mães está chegando e o tema já tomou de conta das redes. No Brasil, a data que homenageia a maternidade é comemorada no segundo domingo de maio.  Esse dia especial escancara os laços afetivos e o trabalho familiar que se desenvolve na criação dos pequenos. Para ilustrar esse momento de apreciação do ser mãe, a equipe do Divirta-se selecionou algumas famosas que não se cansam de mostrar o seu cotidiano ao lado dos seus filhos, esbanjando fofura nas redes. Fique por dentro de quem são essas mães corujas: 

MADONNA

A rainha do pop tem uma família bem grande. Madonna tem seis filhos, sendo Lourdes Maria (23) e Rocco Ricthie (19) os mais velhos e biológicos. Já  David (14), Mercy(13) e as gêmeas Stere e Stella (7) são adotados e também os novinhos do grupo. A cantora compartilha diversos vídeos em suas redes mostrando os talentos das crianças. Em um tbt, ela mostrou David tocando a canção Hallelujah , de Leonard Cohen, enquanto canta. Também já mostrou suas caçulas arrebentando na dança. Com 61 anos, Madonna se mostra na internet dedicando bastante tempo aos filhos.
Madonna e seus filhos na celebração de seus 59 anos de idade
Madonna e seus filhos na celebração de seus 59 anos de idade Crédito: Divulgação
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So Grateful for my children! ?? positive vibes #mothersday

Uma publicação compartilhada por Madonna (@madonna) em

ELIANA

Eliana é mãe de Arthur (8) e da pequena Manuela (2). O mais velho é fruto da sua relação com João Marcelo Bôscolli, filho de Elis Regina. Já Manuela é sua filha junto ao companheiro e diretor de TV, Adrianno Ricco, com quem está junto desde 2015. O feed do Instagram da apresentadora é lotado de registros com a família. Recentemente, ela postou um vídeo mostrando momentos com Arthur ainda bebê. Manuela apareceu na live que Eliana fez no dia 4 de maio e aqueceu os corações dos internautas. Você é maravilhosa, mas a Manu foi destaque!", comentou uma das seguidoras. 
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Obrigada Tuco. Te amo filho

Uma publicação compartilhada por Eliana Michaelichen (@eliana) em

SABRINA SATO

Sabrina Sato teve Zoe há pouco menos de um ano e meio. Sua filha com o ator Duda Nagle já virou marca de suas postagens. Nos cliques, a garotinha aparece se divertindo e fazendo pose. A apresentadora mostrou que a vida de mãe não é fácil ao tentar gravar um vídeo dando uma dica sobre como manter sua cama esticada na quarentena, Zoe chamava a mãe sem parar, o que rendeu boas risadas dos seguidores. Fafa de Belém comentou o episódio com bom humor: Por toda vida, amiga : quem manda são os filhos!
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Já que semana que vem é dia das mães. Um #tbt lindo e cheio de amor. ??

Uma publicação compartilhada por Sabrina Sato ??+ (@sabrinasato) em

TICIANE PINHEIRO

Tici Pinheiro, filha da garota de Ipanema, se tornou mamãe pela segunda vez há menos de um ano. A bebê Manuella (9 meses) é filha da apresentadora com o jornalista César Tralli, seu atual marido. É grande a diferença de idade entre Manu e sua irmã mais velha, Rafaella (10), filha de Roberto Justus com a loira. Tici, sempre que pode, exibe a família reunida em seu Instagram. Pensando no Dia das Mães, compartilhou fotos que fez para em um ensaio à revista Istoé Gente, com a Rafa bebê e sua mãe .

GRAZI MASSAFERA

Grazzi Massafera divide fotos fofas com Sofia (7), filha da loira com o ex, Cauã Reymond. A garotinha de cabelos dourados aparece inclusive na foto do perfil da atriz, onde mãe e filha usam máscaras iguais, com estampa de gatinho. Na páscoa, a global apareceu usando orelhas de coelho ao lado de Sofia. Em abril, também compartilhou fotos do período de gravidez, onde dizia na legenda:  Quando me senti verdadeiramente maravilhosa mais poderosa, mais linda, mais mais.
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Boa Páscoa ?? muita fé e esperanças renovadas #amém

Uma publicação compartilhada por Grazi Massafera (@massafera) em

KARINA BACCHI

A maternidade é algo especial para Karina Bacchi, Enrico é fruto de uma fertilização em vitro. A atriz registrou seu atual marido Amaury Nunes, ex jogador, como pai de seu filho. O rapazinho foi gerado com Bacchi aos 41 anos, algo que a atriz comenta na legenda de uma foto que relembra Enrico em seus primeiros meses, no colo da mãe. Karina tem brincado com o filho na quarentena e compartilha em suas redes os momentos de diversão. Vale lembrar que Enrico também já é uma personalidade nas redes sociais. Seu perfil no Instagram, feito desde recém-nascido, possui mais de 3 milhões de seguidores. 

DEBORAH SECCO

Deborah Secco se mostra uma mãe divertida e bem humorada com a filha Maria Flor (4). Em isolamento social, as duas protagonizam vídeos dançando e fazendo brincadeiras no Instagram da atriz. De Tik Tok a desafio da bolacha, Secco usa a criatividade com Flor. Momentos fofos estão registados em família, incluindo o pai da garotinha, o ator Hugo Moura, marido de Deborah. 
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Feliz Páscoa! ???

Uma publicação compartilhada por Deborah Secco (@dedesecco) em

GIOVANNA EWBANK

Giovanna Ewbank dá o que falar na mídia ao lado de seus filhos adotivos Titi e Bless. A apresentadora e modelo está próxima do final da gestação de seu terceiro filho. O nome do pequeno com o ator e marido Bruno Gagliasso ainda está sendo decidido. Para a revista Marie Claire, Ewbank relatou que se chamaria Gael, mas não será mais esse o escolhido por ser o nome de um dos filhos de Paulo Gustavo. Giovanna compartilha momentos divertidos com Titi e Bless. Na quarentena, não faltam poses e brincadeiras com ambos em seu Instagram.
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Meus anjos ?????? @marieclairebr Por papai @brunogagliasso ??

Uma publicação compartilhada por Giovanna Ewbank (@gioewbank) em

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