8 mães famosas que 'babam' os filhos e mostram a maternidade na web

Zoe Sato Nagle e Sabrina Sato Crédito: Reprodução/Instagram @sabrinasato

O Dia das Mães está chegando e o tema já tomou de conta das redes. No Brasil, a data que homenageia a maternidade é comemorada no segundo domingo de maio. Esse dia especial escancara os laços afetivos e o trabalho familiar que se desenvolve na criação dos pequenos. Para ilustrar esse momento de apreciação do ser mãe, a equipe do Divirta-se selecionou algumas famosas que não se cansam de mostrar o seu cotidiano ao lado dos seus filhos, esbanjando fofura nas redes. Fique por dentro de quem são essas mães corujas:

MADONNA

A rainha do pop tem uma família bem grande. Madonna tem seis filhos, sendo Lourdes Maria (23) e Rocco Ricthie (19) os mais velhos e biológicos. Já David (14), Mercy(13) e as gêmeas Stere e Stella (7) são adotados e também os novinhos do grupo. A cantora compartilha diversos vídeos em suas redes mostrando os talentos das crianças. Em um tbt, ela mostrou David tocando a canção Hallelujah , de Leonard Cohen, enquanto canta. Também já mostrou suas caçulas arrebentando na dança. Com 61 anos, Madonna se mostra na internet dedicando bastante tempo aos filhos.

Madonna e seus filhos na celebração de seus 59 anos de idade Crédito: Divulgação

ELIANA

Eliana é mãe de Arthur (8) e da pequena Manuela (2). O mais velho é fruto da sua relação com João Marcelo Bôscolli, filho de Elis Regina. Já Manuela é sua filha junto ao companheiro e diretor de TV, Adrianno Ricco, com quem está junto desde 2015. O feed do Instagram da apresentadora é lotado de registros com a família. Recentemente, ela postou um vídeo mostrando momentos com Arthur ainda bebê. Manuela apareceu na live que Eliana fez no dia 4 de maio e aqueceu os corações dos internautas. Você é maravilhosa, mas a Manu foi destaque!", comentou uma das seguidoras.

SABRINA SATO

Sabrina Sato teve Zoe há pouco menos de um ano e meio. Sua filha com o ator Duda Nagle já virou marca de suas postagens. Nos cliques, a garotinha aparece se divertindo e fazendo pose. A apresentadora mostrou que a vida de mãe não é fácil ao tentar gravar um vídeo dando uma dica sobre como manter sua cama esticada na quarentena, Zoe chamava a mãe sem parar, o que rendeu boas risadas dos seguidores. Fafa de Belém comentou o episódio com bom humor: Por toda vida, amiga : quem manda são os filhos!

TICIANE PINHEIRO

Tici Pinheiro, filha da garota de Ipanema, se tornou mamãe pela segunda vez há menos de um ano. A bebê Manuella (9 meses) é filha da apresentadora com o jornalista César Tralli, seu atual marido. É grande a diferença de idade entre Manu e sua irmã mais velha, Rafaella (10), filha de Roberto Justus com a loira. Tici, sempre que pode, exibe a família reunida em seu Instagram. Pensando no Dia das Mães, compartilhou fotos que fez para em um ensaio à revista Istoé Gente, com a Rafa bebê e sua mãe .

GRAZI MASSAFERA

Grazzi Massafera divide fotos fofas com Sofia (7), filha da loira com o ex, Cauã Reymond. A garotinha de cabelos dourados aparece inclusive na foto do perfil da atriz, onde mãe e filha usam máscaras iguais, com estampa de gatinho. Na páscoa, a global apareceu usando orelhas de coelho ao lado de Sofia. Em abril, também compartilhou fotos do período de gravidez, onde dizia na legenda:  Quando me senti verdadeiramente maravilhosa mais poderosa, mais linda, mais mais.

KARINA BACCHI

A maternidade é algo especial para Karina Bacchi, Enrico é fruto de uma fertilização em vitro. A atriz registrou seu atual marido Amaury Nunes, ex jogador, como pai de seu filho. O rapazinho foi gerado com Bacchi aos 41 anos, algo que a atriz comenta na legenda de uma foto que relembra Enrico em seus primeiros meses, no colo da mãe. Karina tem brincado com o filho na quarentena e compartilha em suas redes os momentos de diversão. Vale lembrar que Enrico também já é uma personalidade nas redes sociais. Seu perfil no Instagram, feito desde recém-nascido, possui mais de 3 milhões de seguidores.

DEBORAH SECCO

Deborah Secco se mostra uma mãe divertida e bem humorada com a filha Maria Flor (4). Em isolamento social, as duas protagonizam vídeos dançando e fazendo brincadeiras no Instagram da atriz. De Tik Tok a desafio da bolacha, Secco usa a criatividade com Flor. Momentos fofos estão registados em família, incluindo o pai da garotinha, o ator Hugo Moura, marido de Deborah.

GIOVANNA EWBANK