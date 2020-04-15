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Música

Cardi B canta Zezé Di Camargo e Luciano e sertanejos falam de parceria

Americana fez vídeo acompanhando a letra de 'Tudo de Novo'
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 abr 2020 às 16:19

Publicado em 15 de Abril de 2020 às 16:19

A cantora Cardi B em vídeo que viralizou na web sobre coronavírus
A cantora Cardi B em vídeo que viralizou na web sobre coronavírus Crédito: Instagram/@iamcardib
A rapper americana Cardi B., 27, surpreendeu internautas ao cantarolar uma música da dupla sertaneja Zezé Di Camargo & Luciano. Em seus stories do Instagram, ela colocou de fundo a música "Tudo de Novo", gravada pela dupla nos anos 1990, e mexia os lábios acompanhando bem a letra.
Zezé acredita que ela conheça a música por causa da carreira internacional da dupla. "Essa música era uma das faixas de um disco que foi gravado em espanhol com algumas canções em português. Foi um disco que fizemos para a América Latina que tocou muito em Porto Rico, na República Dominicana. Talvez ela tenha conhecimento porque ela tem relação com esses países", afirmou Zezé.
Apesar de ter nascido em Nova York, o pai de Cardi B. é dominicano. Zezé diz que é impossível não saber quem é a cantora. "Eu a conhecia, claro, porque ela não tem não saiba quem é ela, mas jamais a imaginaria cantando uma música sertaneja. Isso é para provar que a música não tem fronteiras", diz Zezé.

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Zezé se diz assustado, mas muito feliz e afirma que gravaria uma música com a rapper, se ela quissesse. "Já gravamos com artistas internacionais, como Willie Nelson, Julio Iglesias, mas com uma rapper seria muito surpreendente, mas dependeria dela querer", brincou o sertanejo.
No vídeo, a rapper ainda marcou a irmã Henness Carolina. "Independetemente de rolar uma gravação, o mais importante é essa coisa espontânea que surgiu dela, cantando nossas músicas. Ela marcou a irmã no stories, sinal de que a música tem uma importância na formação na família delas, com certeza, cresceram ouvindo".
Cardi B., que já gravou com Anitta e Ludmilla, pelo jeito, tem uma velha conexão com a música brasileira.

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