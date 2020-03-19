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Caridade

DJ que criou remix da Cardi B sobre o coronavírus diz que vai doar lucro

Cantora viralizou nas redes sociais com desabafo sobre a pandemia

Publicado em 19 de Março de 2020 às 13:56

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 mar 2020 às 13:56
A cantora Cardi B em vídeo que viralizou na web sobre coronavírus Crédito: Instagram/@iamcardib
O DJ iMarkkeyz, responsável por remixar o vídeo da cantora norte-americana Cardi B sobre o coronavírus, que viralizou nas redes sociais nos últimos dias, afirmou que pretende doar os ganhos da música para instituições de caridade.
A declaração veio através das redes sociais do DJ, que respondeu uma internauta que disse que eles deveriam considerar ajudar as pessoas carentes que não têm acesso a saúde e aos cuidados necessários para a pandemia da Covid-19.
"Essa era o meu objetivo", respondeu o DJ. Ele também disse que Cardi B concorda com a doação, porém que isso deve demorar algum tempo para acontecer. "Lembrem-se que você não recebe seu dinheiro na hora... mas mesmo meses daqui ainda teremos famílias com problemas financeiros por serem demitidas por causa do vírus. Nós vamos doar!", prometeu o produtor.
A gravação remixada de Cardi B se tornou uma das canções mais baixadas no mundo, ao todo em mais de 15 países. Nesta terça-feira (17), a cantora compartilhou em sua rede social um ranking internacional mostrando os países em que o remix do seu discurso é mais baixado na web. Na Bulgária e no Egito, o remix está em primeiro lugar dos rankings e em segundo lugar no Brasil.

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Questionada por um dos seus seguidores se estaria trabalhando em oficializar a música, Cardi B contou que ela e sua equipe estão trabalhando nisso. "Sou automaticamente creditada é a minha voz", ressaltou. "Mas se eu colocar meu nome neste momento provavelmente vamos ter que deletar a música e baixar novamente."

CONFIRA O VÍDEO ORIGINAL DA CANTORA

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Ya keep playing Im deadass FUCKIN SCARED. Im stocking up on food.

Uma publicação compartilhada por Cardib (@iamcardib) em

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