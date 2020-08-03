Larissa Manoela rebate críticas a suas bonecas

A atriz Larissa Manoela Crédito: Instagram/@larissamanoela

A atriz Larissa Manoela, 19, começou a segunda-feira (3) entre os assuntos mais comentados nas redes sociais por causa de sua coleção de bonecas. Após algumas críticas, ela desabafou: "Lamentável, o mundo do jeito que está, passando por tudo isso, e tem gente se preocupando com as minhas bonecas."

As bonecas, que fazem parte da decoração do quarto de Larissa, acabaram aparecendo em um post dela no Instagram, neste final de semana. Enquanto algumas pessoas opinaram sobre a idade da artista e que as bonecas eram assustadoras, outras saíram em defesa dela.

"Larissa força para parecer mulherão, e faz coleção de boneca", opinou uma seguidora. "Assustador ter um monte de boneca empoleirada em cima da sua cama", comentou outro. "Larissa dorme com 50 bonecas encarando ela e eu acho bizarro, não é ataque", disse mais uma.

Larissa então usou seu Twitter para responder às críticas: "O povo implica até com a minha coleção de bonecas? É sério isso, Brasil? Eu, hein, deixem minhas bonecas em paz decorando meu quarto. Acho que está mais do que nítido para todo mundo que sou fã da Disney, de bonecas e afins."