Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Famosos

Larissa Manoela tem estreia na Globo adiada para 2021

Pandemia faz com que gravações de 'Além da Ilusão' sejam remarcadas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 jul 2020 às 10:43

Publicado em 01 de Julho de 2020 às 10:43

A atriz Larissa Manoela
A atriz Larissa Manoela Crédito: Reprodução/Instagram @larissamanoela
A atriz Larissa Manoela, 19, terá de esperar um pouco mais para fazer a sua tão esperada estreia nas novelas da Globo. A ex-atriz de "As Aventuras de Poliana" (SBT) só deverá aparecer em cena em "Além da Ilusão" no primeiro semestre de 2021. A ideia inicial era começar os trabalhos em maio de 2020.
Em entrevista ao UOL, o diretor artístico da novela, Pedro Vasconcelos, revelou que os planos tiveram de ser alterados por causa da pandemia.
"Eu estava projetando de ir para uma fazenda na cidade de Rio Claro, no interior de São Paulo, o que aumenta o risco do projeto. Nessa novela não tenho muitos atores na faixa etária de risco. Mas mesmo assim é uma novela muito complicada de você entrar em gravação com esses procedimentos de segurança. A emissora está vislumbrando um cenário de início de gravação para o primeiro semestre do ano que vem", informou.
A história, escrita por Alessandra Poggi para o horário das 18h, será de época. Na narrativa, a personagem de Manoela se apaixona pelo de Rafael Vitti, um mágico. Os fatos acontecem após a Segunda Guerra Mundial, e o romance do casal deverá ser perseguido pelos pais da menina, vividos por Claudia Raia e Dan Stulbach. Ela vai interpretar as irmãs Isabela e Isadora, em fases diferentes.
"A novela tem uma primeira fase que se passa em Poços de Caldas [MG]. Não faço ideia de como esteja o nível da doença lá. Mas a falta de segurança que você tem para levar uma equipe para fora do Rio em uma situação dessas já deixa todo mundo em alerta", disse.
Segundo o diretor, o momento agora é de esperar. "Nenhum projeto vale a vida de uma pessoa. Deus que me livre você estar trabalhando e acontece a infelicidade de alguém se contaminar, essa pessoa entrar em estado grave. Não vou me perdoar se isso acontecer. Acho que é fundamental que a gente tenha todos os cuidados do mundo com as pessoas envolvidas. Tem que ter responsabilidade acima de tudo."

Veja Também

Larissa Manoela diz que ainda não fará cenas de sexo

Larissa Manoela fala sobre rotina e fala de ansiedade para estreia na Globo

Foto: Larissa Manoela surpreende ao surgir de cabelo laranja

Desde o início do ano, havia rumores de que Larissa estaria cotada para atuar na novela "Além da Ilusão", de Alessandra Poggi. A atriz confirmou a informação no mês de fevereiro com uma mensagem pelas redes sociais.
A atriz deixou o elenco de "As Aventuras de Poliana" (SBT) para fazer sua estreia na Netflix. Ela é protagonista do filme "Modo Avião", com Erasmo Carlos, 78, que conta a história da jovem Ana, que sonha em ser uma grande estilista, mas acaba largando tudo para virar uma influenciadora digital. Ela ainda iniciará as gravações do seu segundo longa para a Netflix, "Lulli".
Ainda no ar na emissora de Silvio Santos em "As Aventura de Poliana", Larissa Manoela contou que foi pega de surpresa ao saber que a trama de Íris Abravanel foi confirmada até 2021. Com a sua saída, Manoela gravou suas últimas cenas como Mirela até o fim de dezembro de 2019.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
O que se sabe sobre o 1º dia de negociações de paz entre Irã e EUA no Paquistão
Imagem de destaque
Os alertas de especialistas antes de começar a usar canetas emagrecedoras
Imagem de destaque
Festa da Penha: casal usa tecnologia esportiva para se hidratar em romaria

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados