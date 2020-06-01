Larissa Manoela fala sobre rotina e fala de ansiedade para estreia na Globo

A atriz Larissa Manoela usa máscara confeccionada pela mãe do namorado: proteção contra coronavírus Crédito: Reprodução/Instagram

Com a agenda lotada de novidades para 2020, Larissa Manoela, 19, foi, assim como todo o mundo, pega de surpresa pela pandemia do novo coronavírus, que mudou seus planos e levou à atriz uma calmaria que ela não esperava.

"Tenho me adaptado da forma que eu consigo, e isso demanda uma pré-preparação. Assim, eu consigo controlar a ansiedade e deixar tudo mais calmo para quando chegar o momento", diz a atriz, por telefone à reportagem. "Estou bem empolgada e não vejo a hora de voltar para as telinhas em uma nova emissora."

A atriz e cantora Larissa Manoela Crédito: Instagram/@larissamanoela

Prestes a iniciar as gravações do seu segundo longa para a Netflix, "Lulli", e com o anúncio fresco da sua contratação na Globo, Larissa Manoela está casa, em São Paulo, aproveitando a companhia dos pais e do namorado, Leo Cidade, que a ajudam a conter os ânimos para o futuro.

"Eu tenho descoberto muitas coisas legais na minha casa. Eu nunca parava e agora estou colocando em prática atividades que eu tinha vontade, como o ioga", conta. A atriz também explica que está isolada há mais de 60 dias, desde que decidiu deixar o Rio de Janeiro, onde estava morando por causa da Globo.

Larissa Manoela começaria a preparação para a sua próxima novela, "Além da Ilusão", em maio passado. Em casa, ela diz que já tem estudado sua nova personagem e tem conversado com o diretor do folhetim. "Mesmo eu não estando lá dentro trabalhando de fato, estou tendo uma recepção positiva", afirma a atriz.

Quanto à saída do SBT, a atriz não foge do assunto e faz questão de ressaltar sua gratidão pela emissora de Siilvio Santos. "Muito feliz com as mensagens bacanas de companheiros de trabalho, tanto da Globo como do SBT. Tive uma história muito linda lá, mas tanto eu como a emissora sabiam dessa vontade de crescer, de evoluir."

Além da TV, Larissa Manoela quer marcar presença no streaming. Seu primeiro filme para a Netflix, "Modo avião", lançado em janeiro deste ano, fez tanto sucesso que se tornou uma das produções de língua portuguesa mais assistidas da plataforma, com 28 milhões de exibições. "Uma semana antes de começar a quarentena, estava na preparação do segundo longa, "Lulli".'

"Estou muito feliz com o meu segundo filme na Netflix. Tenho o desafio de interpretar uma mulher madura, que foge da minha realidade. Será uma história diferente, as pessoas vão se surpreender muito", diz. Recentemente Larissa Manoela gravou outro filme, dessa vez, destinado ao cinema tradicional, chamado "Diário de Intercâmbio". Ela conta que por causa da pandemia, o longa não tem previsão de estreia.

Acostumada com uma rotina intensa de trabalho, Larissa Manoela tem aproveitado o isolamento para estreitar laços com o namorado, o ator Leo Cidade, com quem namora há dois anos e meio. "Tem sido um momento muito bacana para a gente se descobrir como casal. É bom que estamos aprendendo a conviver juntos. Tenho visto os casais famosos rompendo o relacionamento e acredito que isso [quarentena] deve estar abalando."

Questionada sobre os próximos passos na relação, já que agora os dois vivem lado a lado 24 horas por dia, Larissa diz que o matrimônio não está em seus planos. "A gente se ama muito, mas acho que para dar esse passo vai ser mais para frente. A relação de marido e mulher é algo importante, então por hora não pensamos nisso, quem sabe no futuro."

Com mais de 30 milhões de seguidores no Instagram, Larissa afirma que tenta se manter positiva e usar as redes sociais para conscientizar seus seguidores, em sua maioria jovens e crianças, sobre o atual momento que o mundo enfrenta. "Recebo muitas mensagens de crianças que não entendem direito o que está acontecendo, porque muitas vezes os pais precisam sair de casa para trabalhar, então são diversas questões que vão surgindo. O que posso fazer para conscientizar eu faço", garante.

Em relação às figuras públicas que têm furado a quarentena, como a influenciadora digital Gabriela Pugliesi, Larissa Manoela diz que procura fazer sua parte, mas para não enfraquecer a corrente. "É não pensar só no que você está passando ou passou, e sim pensar em todo mundo. Acaba que a gente está fazendo uma corrente gigante e quando algo enfraquece acaba afetando."