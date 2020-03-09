"Meus fãs gostam de ver a minha vida real", diz Larissa Manoela

Antes mesmo de chegar à Netflix com o filme "Modo Avião", em janeiro deste ano, Larissa Manoela já era um fenômeno no Brasil. Tendo crescido diante dos olhos do público, a atriz de 19 anos que ganhou fama como a Maria Joaquina no remake de "Carrossel" e agora voa mais alto. "Modo Avião" se tornou o filme de língua não-inglesa mais popular da Netflix, com 28 milhões de "plays". O curioso é que um terço dessa audiência vem do Brasil, mas o resto vem de países como EUS, México, Alemanha e França.
No filme dirigido por César Rodrigues, Larissa vive Ana, uma jovem influencer obcecada pelas redes sociais. Um dia, após um acidente de carro sofrido pela jovem, seus pais decidem desconectá-la desse mundo e mandá-la para a casa do avô Germano (Erasmo Carlos) no interior, um lugar sem conexão alguma com internet e redes sociais.
Conversei com Larissa Manoela por telefone para falar de "Modo Avião" e das relações entre ela e a personagem que vive no filme. Na entrevista, a atriz também fala sobre como foi crescer na frente das câmeras tendo que lidar o tempo todo com a opinião pública. Confira.
A Ana é megaultrahiperconectada. Quão conectada é você?
Eu sou muito conectada às redes sociais. Não sou tão intensa quanto a Ana porque, de fato, ela acaba tirando a segurança dela e dos outros... ela dirige em perigo, né? Utilizando o celular enquanto dirige. Tenho muita noção e costumo até mesmo me policiar em casa pra poder curtir os momentos ali com minha família, meus cachorros, no meu quarto, lendo um livro, ouvindo música, na hora do almoço, do jantar... Eu acabo me policiando para não perder esses momentos reais que a gente tem além das redes sociais.
Como você se policia?
Hoje é de forma natural, não fico me cobrando.
Leva isso (as redes sociais) como um pouco de trabalho?
Acho que é um "profissional real". Eu tenho muitos fãs que gostam de me acompanhar, de ver a vida real. Então todo conteúdo que eu faço pra eles tem muita realidade, é muito natural, muito orgânico. Sinto que eles (meus fãs) gostam de ver isso.
Você tem quase 30 milhões de seguidores do Instagram. É um número impressionante. Você se preocupa em mostrar uma imagem sua que não é só de celebridade ou influencer?
A Larissa não tem essa de acordar, se arrumar e gravar um vídeo toda maquiada dizendo que acabou de acordar. A Larissa é sem filtro, ela fala o que pensa, briga... O que tenho de igual a Ana é que somos próximas dos seguidores e temos muita relação com a internet.
"As pessoas estão entendendo que eu cresci, estão me respeitando mais como pessoa e profissional."
A Ana sofre no filme por todo mundo pensar que ela é uma patricinha irresponsável. Você cresceu nos olhares do público. Acredita que as pessoas têm uma imagem equivocada de você?
Acredito que as pessoas, em determinado momento da minha carreira, confundiram minha vida por conta das personagens que interpretei. Quando eu me aproximo muito das personagens, as pessoas acham que sou aquilo. Na época que eu tava vivendo minha infância, que eu era uma criança, confundiam muito com o que eu vivia nas telas. Conforme os anos foram passando. fui curtindo minha fase adolescente e mostrando o que é ser uma adolescente que cresceu nesse meio e que passa também por diversos dilemas, muitas questões... Agora, na minha vida adulta, essa fase é mais natural. As pessoas estão entendendo que eu cresci, estão me respeitando mais como pessoa e profissional.
As pessoas então já entenderam que você não é mais uma adolescente?
As pessoas que me acompanharam a vida toda às vezes ainda têm a imagem da adolescente. Por conta de eu ter começado muito jovem, de ter feito personagens mais novos que eu... Acho que isso faz com que as pessoas não consigam entender muito bem e enxergar de uma natural como eu cresci, mas faz parte da vida de qualquer ser humano (risos).
No filme a Ana deixa de lado o sonho de ser estilista para se dedicar à carreira de influencer. Você deixou alguma coisa de lado para ser atriz?
Não. Sempre quis ser atriz, desde pequenininha. Eu sempre tive muita certeza de que eu amava essa profissão. Sempre fui muito noveleira, decorava os comerciais de TV, gostava de desfilar com as roupas da minha mãe em casa, criava textos na frente do espelho, com caras e bocas. Sempre fui muito apaixonada por essa carreira.
Como pintou a Netflix? Você comemorou muito nas redes quando o acordo foi anunciado.
A gente teve contato com o Adrien (Muselet, Diretor de Aquisição de Conteúdo da Netflix) no teste do filme "Cinderela Pop", em que fui acompanhando o Léo (Cidade, namorado de Larissa). Ele falou "que bom que eu encontrei vocês aqui". Ele tava tava doido atrás de um contato pra poder falar comigo, com meus pais (que são os empresários) e aí a gente marcou de conversar pra ele fazer uma proposta. Foi uma realização, fiquei muito feliz. Como fã da plataforma, já tinha assistido a muitos filmes e séries naquela época, em 2018, hoje assisto mais ainda. Eu tô muito realizada de ter feito esse filme pra esse catálogo gigante que a Netflix tem mundo afora.
E o que você gosta de ver na Netflix?
Eu gosto de romance juvenil. Maratonei tudo o que tinha. Adoro "Barraca do Beijo", "Para Todos os Garotos que Já Amei", "O Beijo Perfeito"... Amo filme assim e é um grande prazer fazer um filme desse gênero como a minha estreia na Netflix. "Modo Avião" se encaixa muito com esses filmes.