"Meus fãs gostam de ver a minha vida real", diz Larissa Manoela

Acredito que as pessoas, em determinado momento da minha carreira, confundiram minha vida por conta das personagens que interpretei. Quando eu me aproximo muito das personagens, as pessoas acham que sou aquilo. Na época que eu tava vivendo minha infância, que eu era uma criança, confundiam muito com o que eu vivia nas telas. Conforme os anos foram passando. fui curtindo minha fase adolescente e mostrando o que é ser uma adolescente que cresceu nesse meio e que passa também por diversos dilemas, muitas questões... Agora, na minha vida adulta, essa fase é mais natural. As pessoas estão entendendo que eu cresci, estão me respeitando mais como pessoa e profissional.