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União acabou em 2018

Rafa Kalimann revela que guarda vestido de casamento após separação

Influenciadora do 'BBB 20' continua guardando vestido de casamento de sua união com Rodolfo Matthaus, que acabou em 2018
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 ago 2020 às 08:21

Publicado em 04 de Agosto de 2020 às 08:21

A influenciadora e ex-BBB Rafa Kalimann
A influenciadora e ex-BBB Rafa Kalimann Crédito: Reprodução/Instagram @rafakalimann
A modelo, influenciadora e ex-BBB Rafa Kalimann, 27, ainda guarda o vestido de casamento que usou para celebrar a união com o sertanejo Rodolfo Matthaus, que durou de 2016 a 2018.
Em vídeo publicado em seu canal no YouTube, mostrou o vestido branco que segue guardado mesmo que esteja um tanto quanto sujo e amarrotado. "Meu vestido de noiva ainda está aqui. Eu embolorei ele porque às 6h da manhã a gente entrou no mar. Vou guardar para sempre. É uma lembrança boa, de um dia bom", disse ela.
O casamento com o sertanejo, porém, não teve um final muito bom. Ela contou durante sua estadia no BBB 20 que ele a havia traído. "Ele me traiu bastante. A amante me mandou contando a notícia. A gente acabou criando uma amizade e um carinho muito grande em respeito aos momentos muito bons que tivemos. Ele errou pra caramba e reconhece isso", afirmou ela na ocasião.
Rafa acaba de se mudar para uma casa ao lado da dos pais em um condomínio em Goiânia (GO).
Em junho, a influenciadora recebeu um presente inusitado de um grupo de fãs: um outdoor com uma mensagem carinhosa dirigida a ela. "Eu não acreditei. Vocês são carinhosos e criativos demais", escreveu a ex-BBB no Stories do seu Instagram.

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"Rafa Kalimann, você é a luz do nosso mundo, ilumina nossas vidas. Traz amor, confiança e paz aos nossos corações. Continue compartilhando sua luz. A família Central RK te ama", dizia a mensagem no outdoor, instalado em uma rodovia em Goiânia, cidade onde Rafa mora.

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