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Empenhada na carreira

Sarah Poncio vira apresentadora com direção de Marlene Mattos

Marlene Mattos foi responsável pelos programas de Xuxa durante muitos anos, chegando a ser diretora de núcleo na Globo

Publicado em 27 de Agosto de 2020 às 08:26

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 ago 2020 às 08:26
A influenciadora Sarah Poncio
A influenciadora Sarah Poncio Crédito: Reprodução/Instagram @sarah
A família Poncio continua colhendo frutos da exposição que tiveram depois que episódios da vida particular de alguns membros se tornaram assunto nas redes sociais. Sarah Poncio, por exemplo, acaba de ser alçada ao posto de apresentadora.
A influenciadora digital vai ter ter um programa na plataforma Net Now. O "Na Sala da Sarah", segundo material de divulgação, vai "abordar o dia a dia de mulheres, mães, empreendedoras, jovens". "Enfim, mulheres reais, com histórias reais", conclui o texto. O programa tem previsão de estrear em dezembro.
A assessoria de imprensa de Sarah afirma que ela fez diversos cursos preparatórios e que está totalmente entregue ao novo projeto.
Outro nome ligado ao projeto é o de Marlene Mattos, que vai dirigir o programa. A diretora foi responsável pelos programas de Xuxa durante muitos anos, chegando a ser diretora de núcleo na Globo. Ela também gerenciou a carreira da loira e agenciou atletas de ponta, como Kaká.
Sarah, por sua vez, ficou conhecida nacionalmente em 2018. Na época, a cunhada dela, a atriz Letícia Almeida, revelou que a filha Maria Madalena, nascida meses antes, não era filha do cantor Saulo Poncio, irmão mais velho de Sarah.
Por meio de um exame de DNA, Letícia descobriu que a criança era, na verdade, filha do cantor Jonathan Couto (ex-integrante da boyband P9), então marido de Sarah.

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A infidelidade era desconhecida até então, mas Sarah optou por continuar com o marido. "Meu esposo foi algo trazido por Deus. Aprendi a amá-lo e respeitá-lo. Meu marido é um bom homem", comentou Sarah.
Atualmente, há rumores de que os dois estão enfrentando uma crise no casamento, mas nada foi confirmado por nenhuma das partes até o momento. Os dois são pais dos meninos Josué, João e José.

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