Sarah Poncio vira apresentadora com direção de Marlene Mattos

A influenciadora Sarah Poncio Crédito: Reprodução/Instagram @sarah

A família Poncio continua colhendo frutos da exposição que tiveram depois que episódios da vida particular de alguns membros se tornaram assunto nas redes sociais. Sarah Poncio , por exemplo, acaba de ser alçada ao posto de apresentadora.

A influenciadora digital vai ter ter um programa na plataforma Net Now. O "Na Sala da Sarah", segundo material de divulgação, vai "abordar o dia a dia de mulheres, mães, empreendedoras, jovens". "Enfim, mulheres reais, com histórias reais", conclui o texto. O programa tem previsão de estrear em dezembro.

A assessoria de imprensa de Sarah afirma que ela fez diversos cursos preparatórios e que está totalmente entregue ao novo projeto.

Outro nome ligado ao projeto é o de Marlene Mattos , que vai dirigir o programa. A diretora foi responsável pelos programas de Xuxa durante muitos anos, chegando a ser diretora de núcleo na Globo . Ela também gerenciou a carreira da loira e agenciou atletas de ponta, como Kaká.

Sarah, por sua vez, ficou conhecida nacionalmente em 2018. Na época, a cunhada dela, a atriz Letícia Almeida, revelou que a filha Maria Madalena, nascida meses antes, não era filha do cantor Saulo Poncio , irmão mais velho de Sarah.

Por meio de um exame de DNA, Letícia descobriu que a criança era, na verdade, filha do cantor Jonathan Couto (ex-integrante da boyband P9), então marido de Sarah.

A infidelidade era desconhecida até então, mas Sarah optou por continuar com o marido. "Meu esposo foi algo trazido por Deus. Aprendi a amá-lo e respeitá-lo. Meu marido é um bom homem", comentou Sarah.