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Poderosa

Ex-atriz da Disney ganha 1 milhão de dólares em um dia em site pornô

Bella Thorne, de 22 anos, já havia derrubado os servidores do OnlyFans quando disse que entraria para a plataforma e agora ficou milionária em um dia com vídeos e fotos sensuais
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 ago 2020 às 08:29

Publicado em 26 de Agosto de 2020 às 08:29

A atriz Bella Thorne
A atriz Bella Thorne Crédito: Reprodução/Instagram @bellathorne
Bella Thorne lucrou nada menos que US$ 1 milhão nas primeiras 24h em que trabalhou virtualmente em seu perfil do site OnlyFans, de conteúdo adulto. De acordo com uma representante que falou ao site PageSix, a ex-atriz da Disney é a primeira da plataforma a ganhar tanto dinheiro em tão pouco tempo. 
"Me conheça melhor! Sou sua garota", diz a descrição que Bella deixou em seu perfil, que também possui uma lista de produtos com os quais os que acessam seus vídeos e fotos podem presenteá-la. Antes, quando anunciou que se renderia à plataforma pornográfica, ela também disse que faria conteúdos personalizados aos seguidores que comprassem algum dos presentes de sua lista. 
Até esta terça (25), segundo informações da revista Quem, Bella possuía 40 publicações no OnlyFans, incluindo 20 fotos e 7 vídeos. Aos 22 anos de idade, ela já havia batido recorde ao se cadastrar no site, quando derrubou o servidor da plataforma e deixou a página fora do ar por alguns minutos

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Em seu perfil, há possibilidades de assinatura mensal, por 20 dólares; trimestral, por 60 dólares; e semestral, por 102 dólares e desconto de 15%. 
Ver essa foto no Instagram

ONLY FANS ^^^^

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