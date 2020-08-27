Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Melhores amigos

Anitta e Neymar aparecem cantando e dançando juntos em vídeo em Ibiza, na Espanha

Cantora está de passagem pela Europa e visitou o amigo

Publicado em 27 de Agosto de 2020 às 14:57

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 ago 2020 às 14:57
Anitta, 27, resolveu visitar o amigo Neymar, 28, em Ibiza, na Espanha. A cantora, que passou pela Croácia e Itália, curtiu a noite ao lado do grupo de amigos que tem em comum com o craque do PSG.
Anitta compartilha encontro com Neymar no Instagram
Anitta compartilha encontro com Neymar no Instagram Crédito: Reprodução/Instagram
Os dois cantaram juntos o novo single de Anitta com Papatinho, que será lançado nesta sexta (28). A cantora carioca compartilhou o vídeo dos dois em seu Story do Instagram na noite de quarta (26).
Ver essa foto no Instagram

Dupla dinâmica! @anitta e @neymarjr estão juntos! Quem curte essa amizade?

Uma publicação compartilhada por GOSSIP DO DIA (@gossipdodia) em

A voz de "Vai Malandra" também publicou uma foto ao lado de um time de amigos durante um passeio de lancha e escreveu na legenda: "Patroa tá on muita coisa". O jogador brasileiro Vinicius Jr., que joga no Real Madrid, que também estava na foto, comentou: "Muito on".
Ver essa foto no Instagram

Patroa tá on muita coisa

Uma publicação compartilhada por Anitta ? (@anitta) em

Já Neymar, por sua vez, publicou um vídeo com o filho Davi Lucca curtindo um final de tarde ensolarado enquanto faz embaixadinhas com o herdeiro, fruto do seu breve relacionamento com Carol Dantas.

RELAÇÃO

A amizade de Neymar e Anitta é de longa da data. Mas, no Carnaval de 2019 boatos de que os dois teriam se beijado surgiu após um vídeo circular na web. Nas imagens, os dois aparecem juntos em um momento íntimo em um camarote na Sapucaí, Rio de Janeiro.
Na época, Anitta desmentiu os boatos e ainda afirmou que não tinha amizade com a atriz Bruna Marquezine, ex-namorado de Neymar, que também estava presente no camarote. "Gente, eu sou amiga do Neymar há muitos, muitos e muitos anos (...) Eu não sei onde Neymar terminou a noite dele, mas sei que a minha terminou aqui em casa", disse a cantora.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

O prefeito Tiago Rocha nomeou Alice Oliveira Cipriano para a Secretaria de Governo e Comunicação um dia após exonerar o marido dela, investigado por violência psicológica contra uma procuradora do município.
Prefeito nomeia mulher de secretário exonerado por violência psicológica no ES
Imagem de destaque
Sopas e cremes proteicos: 10 receitas para uma dieta equilibrada
Imagem de destaque
Segunda Ponte pode passar a ter três faixas como feito na 3ª Ponte

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados