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Águas passadas

Urach pede desculpa a Thammy Miranda: 'Por ter chamado ele de ela'

No início do mês de agosto, Urach publicou um vídeo em seu canal do YouTube defendendo Thammy Miranda, que foi alvo de ofensas por estrelar a campanha #MeuPaiPresente, da Natura

Publicado em 28 de Agosto de 2020 às 07:53

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 ago 2020 às 07:53
A modelo Andressa Urach
A modelo Andressa Urach Crédito: Reprodução/Instagram @andressaurachoficial
Andressa Urach pediu desculpas publicamente na quarta-feira, 26, a Thammy Miranda, por ter se referido ao filho de Gretchen pelo pronome 'ela'. O episódio aconteceu quando a apresentadora resolveu se posicionar sobre a participação de Thammy em uma propaganda de Dia dos Pais.
"Eu respeito o Thammy, até peço perdão para ele, por ter chamado ele de ela. É porque eu não tinha o hábito de falar sobre este assunto e eu vi alguns religiosos julgando, condenando e estas pessoas não me representam. Então até peço perdão por ter usado o pronome ela", disse ao programa Superpop.
Quando questionada se ele seria bem recebido na Igreja Evangélica Universal do Reino de Deus, que ela frequenta, Andressa reiterou: "De braços abertos. Na igreja, o que mais atendemos são pessoas com orientação sexual diferente, até porque a pessoa não escolheu ser assim. Então a gente tem que respeitar, se colocar no lugar e amar as pessoas", finalizou.

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ENTENDA O CASO

No início do mês de agosto, Urach publicou um vídeo em seu canal do YouTube defendendo Thammy Miranda, que foi alvo de ofensas por estrelar a campanha #MeuPaiPresente, da Natura. Porém, foi criticada por muitos seguidores por utilizar o gênero feminino para se referir ao ator.
"Jesus chegou te batendo, te acusando, apontado no teu rosto todos os teus pecados? Ele chegou e disse o quanto você era horrível, o quanto você não merecia ele? Não, ele não fez isso. Ele te amou(...) Ele é o único que pode convencer a pessoa do pecado, do erro(?) Quando você machuca as pessoas com a palavra de Deus você está levando almas para o inferno, você não está salvando elas(?) Não é machucando a Thammy, ofendendo ela, julgando ela, que você vai conseguir ajudar ela", disse no vídeo.

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