Aos 56 anos, Brad Pitt está namorando modelo de 27, diz site

Brad Pitt e Nicole Poturalski Crédito: Reprodução/Instagram/Montagem A GAZETA

O local é o mesmo em que, em 2014, Brad se casou com Angelina Jolie e é por este castelo que os dois brigam na Justiça. Brad também já se relacionou com Jennifer Aniston

Nicole, que tem o mesmo tipo físico de Angelina, teria voado em um jato particular dos Estados Unidos para o Aeroporto Charles de Gaulle, em Paris, na França, onde encontrou Brad e foi para o Château Miraval, em Le Castellet. À edição americana da Ok!, testemunhas ainda disseram que os pombinhos trocaram beijos na pista do aeroporto.

"Eles estavam se beijando e Brad estava sendo superatencioso com ela", disse uma fonte, que completou: ""Ele estava em um lugar semipúblico, mas não parecia se importar que as pessoas o vissem. Ela é uma verdadeira beleza e obviamente muito mais jovem do que ele".