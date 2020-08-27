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Da Alemanha

Aos 56 anos, Brad Pitt está namorando modelo de 27, diz site

Ator bonitão teria 'fugido' com a amada para o castelo de 35 cômodos que custou 60 milhões de dólares em 2011 que possui na França

Publicado em 27 de Agosto de 2020 às 08:54

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 ago 2020 às 08:54
Brad Pitt e Nicole Poturalski
Brad Pitt e Nicole Poturalski Crédito: Reprodução/Instagram/Montagem A GAZETA
O amor sorriu para Brad Pitt, de 56 anos? Segundo diz o site TMZ, sim! O bonitão de Hollywood estaria se relacionando com Nicole Poturaski, de 27 anos, uma modelo alemã. A revista Ok!, que também confirma o enlace, ainda afirma que o casal foi fotografado junto na pista do Aeroporto de Le Castellet, na França, de onde teriam seguido para o castelo do ganhador do Oscar de Melhor Ator Coadjuvante por Era Uma Vez... Em Hollywood
O local é o mesmo em que, em 2014, Brad se casou com Angelina Jolie e é por este castelo que os dois brigam na Justiça. Brad também já se relacionou com Jennifer Aniston
Nicole, que tem o mesmo tipo físico de Angelina, teria voado em um jato particular dos Estados Unidos para o Aeroporto Charles de Gaulle, em Paris, na França, onde encontrou Brad e foi para o Château Miraval, em Le Castellet. À edição americana da Ok!, testemunhas ainda disseram que os pombinhos trocaram beijos na pista do aeroporto. 
"Eles estavam se beijando e Brad estava sendo superatencioso com ela", disse uma fonte, que completou: ""Ele estava em um lugar semipúblico, mas não parecia se importar que as pessoas o vissem. Ela é uma verdadeira beleza e obviamente muito mais jovem do que ele". 

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O castelo do Sul francês onde Brad e Angelina se casaram em 2014 tem 35 cômodos, diversos jardins, lago privativo e uma área de quase cinco mil metros quadrados. Na ocasião, foi comprado em 2011 por nada menos que 60 milhões de dólares. 

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