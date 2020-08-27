Macaulay Culkin, ator de 'Esqueceram de Mim', faz 40 anos

Macaulay Culkin, ator que ficou famoso por interpretar Kevin no clássico Esqueceram de Mim, completou 40 anos desta quarta (26). O bonitão usou as redes sociais para contar a novidade e mostrar aos seguidores que o tempo corre rápido.
"Ei, pessoal. Querem de sentir velhos? Eu tenho 40 anos. De nada", escreveu no Twitter.
A notícia impressionou os fãs, que brincaram com a idade de Culkin e fizeram piada com o fato de "parecer ontem" o dia em que ele viveu o pequeno Kevin McCallister, do filme norte-americano, que na história tinha 8 anos de idade.