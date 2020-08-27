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Macaulay Culkin, ator de 'Esqueceram de Mim', faz 40 anos

Ator brincou com a própria idade no dia em que celebrou seu aniversário nesta semana no Twitter e fãs não se conformaram

Publicado em 27 de Agosto de 2020 às 08:38

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 ago 2020 às 08:38
O ator Macaulay Culkin completou 40 anos em agosto de 2020
O ator Macaulay Culkin completou 40 anos em agosto de 2020 Crédito: Reprodução/Instagram @culkamania
Macaulay Culkin, ator que ficou famoso por interpretar Kevin no clássico Esqueceram de Mim, completou 40 anos desta quarta (26). O bonitão usou as redes sociais para contar a novidade e mostrar aos seguidores que o tempo corre rápido. 
"Ei, pessoal. Querem de sentir velhos? Eu tenho 40 anos. De nada", escreveu no Twitter. 
A notícia impressionou os fãs, que brincaram com a idade de Culkin e fizeram piada com o fato de "parecer ontem" o dia em que ele viveu o pequeno Kevin McCallister, do filme norte-americano, que na história tinha 8 anos de idade. 

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