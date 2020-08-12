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Alok faz chá revelação inusitado para descobrir sexo do seu bebê

O DJ e Romana Novais descobriram que serão pais de uma menina com fogos de artifício às 7h da manhã e evento vira meme: Se eu fosse vizinha a multa chegava
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 ago 2020 às 17:53

Publicado em 12 de Agosto de 2020 às 17:53

Alok e Romana Novais fazem chá revelação inusitado, com direito a fogos
Alok e Romana Novais fazem chá revelação inusitado, com direito a fogos Crédito: Instagram/ @alok
Na manhã desta quarta-feira, 12, Alok e Romana Novais, que está grávida de quatro meses, descobriram que serão pais de uma menina. O chá revelação com fogos de artifício ocorreu durante o café da manhã, às 7h, e o evento nada convencional virou meme na internet.
No começo do vídeo compartilhado pelo DJ, o casal estourou bexigas, mas não apareceram papéis picados indicando o sexo do bebê.

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Porém, logo na sequência, foram surpreendidos por uma fumaça cor de rosa e fogos de artifício no topo do prédio vizinho.
Não demorou muito para que Alok entrasse nos assuntos mais comentados no Twitter e o horário da comemoração virasse meme na internet.
Os dois se casaram em janeiro de 2019, no Cristo Redentor, no Rio de Janeiro, e já tem um filho de sete meses, o Ravi. O anúncio da segunda gravidez de Romana foi feito no início de julho. "Estamos esperando mais um bebe?! Esse e? o resultado da nossa quarentena", compartilhou o DJ em seu Instagram.

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