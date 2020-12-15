'A Fazenda': Lidi Lisboa é eliminada da primeira roça da reta final

Lidi Lisboa e Mirella durante discussão em "A Fazenda 12" Crédito: Reprodução/Playplus

Lidi Lisboa foi a 15ª participante eliminada de A Fazenda 2020. A peoa foi indicada para disputar a primeira roça da reta final do reality show da Record TV, no domingo, 13. A atriz teve apenas 16,51% da preferência do público na votação e deixou o programa apresentado por Marcos Mion nesta segunda-feira, 14.

Com isso, seus concorrentes na eliminação, Biel e Jojo Todynho, se tornaram os primeiros finalistas da temporada deste ano de A Fazenda.

Biel é o segundo finalista de Fazendola e, assim, nos despedimos de vez de Lidi Lisboa! Gostaram? #EliminaçãoAFazenda ??



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