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Reality show

'A Fazenda': Lidi Lisboa é eliminada da primeira roça da reta final

Com a saída da atriz, Biel e Jojo Todynho são os primeiros finalistas desta edição
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 dez 2020 às 18:24

Publicado em 15 de Dezembro de 2020 às 18:24

Lidi Lisboa e Mirella discutem após punição em
Lidi Lisboa e Mirella durante discussão em "A Fazenda 12" Crédito: Reprodução/Playplus
Lidi Lisboa foi a 15ª participante eliminada de A Fazenda 2020. A peoa foi indicada para disputar a primeira roça da reta final do reality show da Record TV, no domingo, 13. A atriz teve apenas 16,51% da preferência do público na votação e deixou o programa apresentado por Marcos Mion nesta segunda-feira, 14.
Com isso, seus concorrentes na eliminação, Biel e Jojo Todynho, se tornaram os primeiros finalistas da temporada deste ano de A Fazenda.
Lipe Ribeiro, Stéfany Bays e Tays Reis ainda estão na disputa pelo prêmio de R$ 1,5 milhão e integram a 2ª roça especial do reality. A votação desta última eliminação já está aberta e o resultado da segunda dupla finalista do programa será definido na noite desta terça-feira, dia 15.

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