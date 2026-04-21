Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Astrologia

Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 21/04/2026

Veja o que os astros revelam sobre a terça-feira de cada nativo do zodíaco
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 21 de Abril de 2026 às 01:53

Embora as energias do dia tragam desafios, elas também ajudarão os nativos a realizar as mudanças necessárias (Imagem: New Africa | Shutterstock)
Embora as energias do dia tragam desafios, elas também ajudarão os nativos a realizar as mudanças necessárias Crédito: Imagem: New Africa | Shutterstock
Nesta terça-feira, os astros poderão trazer desafios e falhas na comunicação, exigindo mais atenção, paciência e equilíbrio emocional. Ainda assim, essas energias também favorecerão momentos de reflexão, organização e autoconhecimento, ajudando cada nativo a ajustar rotas e agir com mais consciência. A seguir, confira as previsões do horóscopo para o seu signo e descubra como transformar os obstáculos em oportunidades de aprendizado e amadurecimento!

Áries

O ideal será que os arianos resolvam os problemas domésticos com eficiência e praticidade (Imagem: Olena Vyshynska | Shutterstock)
O ideal será que os arianos resolvam os problemas domésticos com eficiência e praticidade Crédito: Imagem: Olena Vyshynska | Shutterstock
Poderá haver uma certa tensão entre as exigências familiares e as necessidades pessoais, o que tenderá a gerar irritação e cansaço. Diante disso, você precisará ter cuidado com as palavras, evitando decisões impulsivas ou julgamentos distorcidos. O mais indicado será resolver os problemas domésticos com paciência e praticidade.

Touro

A terça-feira pedirá que os taurinos tenham paciência com atrasos e notícias confusas (Imagem: Olena Vyshynska | Shutterstock)
A terça-feira pedirá que os taurinos tenham paciência com atrasos e notícias confusas Crédito: Imagem: Olena Vyshynska | Shutterstock
Você precisará ter cuidado com o que diz e com a forma como interpreta as informações. Isso porque haverá tendência a mal-entendidos, confusões e sobrecarga mental. De modo geral, o dia pedirá paciência com atrasos e notícias confusas. Portanto, o melhor será evitar reações impulsivas.

Gêmeos

Os geminianos precisarão evitar gastos impulsivos e organizar os recursos com eficiência (Imagem: Olena Vyshynska | Shutterstock)
Os geminianos precisarão evitar gastos impulsivos e organizar os recursos com eficiência Crédito: Imagem: Olena Vyshynska | Shutterstock
Você poderá se deparar com oscilações na vida financeira e sentimentos de insatisfação. Nesse cenário, poderá buscar segurança em prazeres passageiros, o que tenderá a levar a gastos impulsivos. Por isso, será importante ter cautela para não comprometer o orçamento com compras desnecessárias. Além disso, procure organizar os recursos com eficiência.

Câncer

Nesta terça-feira, será importante que os cancerianos evitem reações precipitadas e tomem cuidado com as interações (Imagem: Olena Vyshynska | Shutterstock)
Nesta terça-feira, será importante que os cancerianos evitem reações precipitadas e tomem cuidado com as interações Crédito: Imagem: Olena Vyshynska | Shutterstock
Uma inquietação interna poderá dificultar a expressão dos seus desejos e gerar dúvidas sobre a própria identidade. Inclusive, será possível que essa situação gere contradições entre o que você pensa e aquilo de que necessita. Diante das tensões do dia, tome cuidado com as interações, evite reações precipitadas e procure observar as suas sombras com clareza.

Leão

O recolhimento poderá ajudar os leoninos a entenderem os próprios sentimentos e recuperarem as energias (Imagem: Olena Vyshynska | Shutterstock)
O recolhimento poderá ajudar os leoninos a entenderem os próprios sentimentos e recuperarem as energias Crédito: Imagem: Olena Vyshynska | Shutterstock
Você buscará se recolher para organizar os pensamentos e processar informações. Isso será importante para poder entender melhor os sentimentos e recuperar a s energias . No processo, evite o excesso de conversas superficiais, priorizando a sua paz mental e o autoconhecimento.

Virgem

Os virginianos buscarão fortalecer as conexões sociais e adquirir novos conhecimentos por meio do contato com amigos (Imagem: Olena Vyshynska | Shutterstock)
Os virginianos buscarão fortalecer as conexões sociais e adquirir novos conhecimentos por meio do contato com amigos Crédito: Imagem: Olena Vyshynska | Shutterstock
Nesta terça-feira, você buscará fortalecer as conexões sociais e adquirir novos conhecimentos por meio do contato com amigos e grupos. Será um dia favorável para compartilhar seus projetos e ouvir diferentes opiniões. No processo, mantenha a mente aberta e aproveite a boa comunicação para ampliar a sua rede de contatos.

Libra

Os librianos deverão evitar decisões precipitadas no setor profissional (Imagem: Olena Vyshynska | Shutterstock)
Os librianos deverão evitar decisões precipitadas no setor profissional Crédito: Imagem: Olena Vyshynska | Shutterstock
Você poderá sentir dificuldade para definir suas metas e prioridades profissionais , o que exigirá bastante atenção às demandas do setor. Também deverá evitar decisões precipitadas baseadas em expectativas irreais ou informações pouco claras. Procure filtrar o que é real e agir com transparência para superar este dia de incertezas.

Escorpião

O mais indicado será que os escorpianos verifiquem os detalhes dos seus planos antes de tomar qualquer decisão (Imagem: Olena Vyshynska | Shutterstock)
O mais indicado será que os escorpianos verifiquem os detalhes dos seus planos antes de tomar qualquer decisão Crédito: Imagem: Olena Vyshynska | Shutterstock
Você precisará ter cuidado com os planos de longo prazo, pois haverá tendência a ações confusas ou expectativas irreais. O ideal será verificar todos os detalhes antes de tomar decisões importantes e manter o foco na realidade. Essas atitudes ajudarão a evitar que a falta de clareza ou ilusões passageiras comprometam os seus objetivos.

Sagitário

Os sagitarianos deverão evitar tomar decisões financeiras (Imagem: Olena Vyshynska | Shutterstock)
Os sagitarianos deverão evitar tomar decisões financeiras Crédito: Imagem: Olena Vyshynska | Shutterstock
Você poderá se sentir confuso(a) ao lidar com acordos financeiros ou recursos compartilhados. Ademais, haverá o risco de mal-entendidos e expectativas irreais nas parcerias , o que tenderá a levar a decepções. Portanto, o melhor será evitar decisões sobre as finanças neste dia. Se não puder, procure checar todos os dados para evitar enganos, além de agir com transparência e senso de realidade.

Capricórnio

Os capricornianos precisarão ter cuidado com os relacionamentos nesta terça-feira (Imagem: Olena Vyshynska | Shutterstock)
Os capricornianos precisarão ter cuidado com os relacionamentos nesta terça-feira Crédito: Imagem: Olena Vyshynska | Shutterstock
Você terá dificuldade para enxergar a realidade dos seus relacionamentos. Isso porque mal-entendidos e expectativas exageradas poderão afetar a sua percepção sobre os outros. Ademais, será possível que surjam confusões nas interações. Diante desses cenários, evite tomar decisões importantes e não se deixe levar por promessas vagas.

Aquário

Para amenizar as possíveis tensões do dia, o ideal será que os aquarianos não se deixem levar por expectativas irreais ou distrações (Imagem: Olena Vyshynska | Shutterstock)
Para amenizar as possíveis tensões do dia, o ideal será que os aquarianos não se deixem levar por expectativas irreais ou distrações Crédito: Imagem: Olena Vyshynska | Shutterstock
Você tenderá a se deparar com confusões, falhas na comunicação e uma certa lentidão na rotina de trabalho. Esse cenário poderá gerar cansaço físico e uma sensação de desânimo. Para amenizar essas possíveis tensões, procure não se deixar levar por distrações ou expectativas irreais.

Peixes

A paciência será uma grande aliada dos piscianos nesta terça-feira (Imagem: Olena Vyshynska | Shutterstock)
A paciência será uma grande aliada dos piscianos nesta terça-feira Crédito: Imagem: Olena Vyshynska | Shutterstock
Poderá haver bloqueios e confusões nesta terça-feira, o que tenderá a afetar a criatividade e os momentos de lazer. Além disso, o excesso de tarefas poderá gerar discussões. Diante dessas energias desafiadoras, o ideal será agir com paciência, evitar decisões impulsivas e não se deixar levar por ilusões ou promessas incertas.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Viatura da Polícia Rodoviária Federal (PRF) durante operação em estrada
Ciclista morre em colisão com carro em Conceição da Barra
Motociclista de 62 anos morre em acidente na ES-320, em Barra de São Francisco
Motociclista morre em acidente em Barra de São Francisco
Imagem de destaque
Motociclista é baleado durante entrega em Vitória

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados