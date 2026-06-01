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Economia

Petrobras implementa desconto no diesel a partir de segunda-feira (1º)

Preço médio de venda a distribuidoras terá queda de R$ 0,3515 no litro

Publicado em 01 de Junho de 2026 às 09:39

Agência Brasil

Agência Brasil

Publicado em 

01 jun 2026 às 09:39
A Petrobras informou, em nota divulgada neste domingo (31), que a partir desta segunda-feira (1º) implementará um desconto de R$ 0,3515 por litro nos preços de venda de óleo diesel A, de uso rodoviário.
O desconto aplicado faz parte da subvenção econômica instituída pelo governo federal e é equivalente ao valor fixado pelo Ministério da Fazenda.
Edifício-sede da Petrobras
Edifício-sede da Petrobras: cúpula da empresa se irritou com anúncio de ministro Fernando Frazão/Agência Brasil
O preço médio de venda da Petrobras para as distribuidoras passará de R$ 3,65 para R$ 3,30 por litro. Este valor é 37,4% menor do que o preço praticado em 31 de dezembro de 2022, considerando a inflação no período.
Para o consumidor final, de acordo com a Petrobras, o desconto em valor equivalente ao da subvenção econômica neutralizará a reoneração de PIS e Cofins que também ocorrerá a partir de 1º de junho.
A subvenção econômica foi autorizada pelo governo federal no sábado (30), por meio da Medida Provisória nº 1.363/2026, aos produtores e importadores de óleo diesel de uso rodoviário no país, no valor de R$ 1,12 por litro, com o objetivo de estabilizar preço e oferta, de modo a garantir o abastecimento de diesel.
Na nota, a Petrobras afirmou que está avaliando os termos da nova subvenção: "Qualquer decisão da companhia sobre esse tema será tempestivamente divulgada ao mercado nacional".

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