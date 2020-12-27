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Drama imobiliário

Raissa Barbosa chora e diz que foi despejada de seu apartamento

Modelo disse que descobriu ter pagado valor do aluguel adiantado para alguém que não era proprietário e que verdadeiros donos cobraram um valor de R$ 5 mil
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 dez 2020 às 09:50

Publicado em 27 de Dezembro de 2020 às 09:50

"A Fazenda 12": Raissa Barbosa foi eliminada do reality e também ficou sem apartamento Crédito: Record TV/Reprodução
SÃO PAULO - A modelo e ex-participante de A Fazenda 12 (Record) Raissa Barbosa está vivendo um momento de turbulência após o fim do reality. De acordo com ela, acaba de ser despejada do próprio apartamento.
"Não queria expor, mas chegou a nível que não tem como não expor. Moro de aluguel em um apartamento e antes de entrar no reality eu falei ao proprietário que ficaria três meses fora e transferiria o dinheiro. Queria aumentar o contrato. Perguntei se teria problema e ele disse que não", começou ela.

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Porém, comentou que a situação virou. "Disse que seria contrato automático e ele disse que não teria problema. Quando eu saí ele falou que caiu o dinheiro direitinho. Do nada ele manda mensagem falando que pediria o apartamento. Descobri que ele não era o proprietário do apartamento. Não tenho como achar apartamento em cima da hora", disse aos prantos.
A modelo disse que teve de acionar seu advogado para resolver a situação, mas que não sabia o que aconteceria, já que teria sido ameaçada pela esposa do proprietário.
"Falei com advogado e ele me disse que ele não pode me tirar do apartamento. Peguei o telefone da mulher do proprietário e ela falou que eu poderia ficar até dia 10. Agora ela me liga e disse que eu tenho que sair ou pagar R$ 5.000. Queria resolver de forma tranquila, então vamos resolver com advogado. Ela me falou que o marido é juiz e eu vou perder a ação", finalizou.

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