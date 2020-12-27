Mayra Cardi diz que levou 'mais chifre que a cabeça pode carregar'

Arthur Aguiar e Mayra Cardi Crédito: Reprodução/Instagram

SÃO PAULO - A influenciadora digital Mayra Cardi, 37, resolveu se afastar das redes sociais. Em depoimento em seu Instagram, contou aos seguidores que só deverá voltar em 2021 a publicar para poder colocar as ideias em ordem.

No desabafo, porém, acabou fazendo uma espécie de retrospectiva de seu 2020, ano em que se separou de Arthur Aguiar, 31, e foi o centro das atenções quando o assunto foram as polêmicas.

"Esse ano entreguei mais do que tinha para dar. Tive mais decepções do que pude imaginar. Tomei mais chifre do que a cabeça pode carregar. Ainda assim, só temos o que precisamos", disse ela em sua despedida.

Recentemente, Mayra foi flagrada ao lado do ex na entrada de um restaurante na zona oeste de São Paulo. O fato irritou alguns fãs que chegaram a dizer que haviam se cansado de defender a influenciadora enquanto ela se aproximava daquele que ela dizia tê-la traído.

A reaproximação é esquisita, já que o ano de 2020 marcou a tentativa de Cardi de anular seu matrimônio com Arthur Aguiar. Ela quis usar o fato de ainda ser casada no papel com um outro homem nos Estados Unidos para tentar essa ação.

Em uma série de vídeos pelas redes sociais, disse que o ex-marido sempre soube que o casamento deles não tinha validade justamente por conta desse imbróglio.