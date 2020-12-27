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Em Maceió

Ex-BBB Victor Hugo é barrado de pegar avião 1 dia após sair da UTI com Covid

O psicólogo recebeu alta por estar estável, mas tinha recomendação para continuar o tratamento em isolamento domiciliar. Nas redes sociais, passageiros do mesmo voo contaram que ele usava máscara abaixo do queixo e tossia muito

Publicado em 27 de Dezembro de 2020 às 09:36

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 dez 2020 às 09:36
O ex-BBB Victor Hugo
O ex-BBB Victor Hugo foi impedido de entrar no voo Crédito: Reprodução/Instagram @victorhsteixeira
O ex-BBB e psicólogo Victor Hugo, que recebeu alta do hospital na quinta-feira (24) após ficar na UTI com Covid-19, foi flagrado na noite de sexta (25) no Aeroporto Zumbi dos Palmares, em Maceió, tentando embarcar em um voo para a sua terra natal, Imperatriz, no Maranhão. Porém, ele foi impedido de entrar no voo.
Imagens dele no local foram colocadas nas redes sociais. Em uma das postagens, uma seguidora contou que ele usava máscara abaixo do queixo e estava tossindo muito. Ela pegaria o mesmo voo que ele, mas agradeceu por ele ter sido impedido.
Além disso, de acordo com o G1, toda a área em que ele ficou foi interditada e devidamente higienizada. Ao mesmo site, a companhia aérea Azul informou que impediu o embarque dele por verificar que os seus documentos médicos apontavam laudo positivo para Covid-19. A passagem foi remarcada para após as duas semanas de quarentena.

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Procurado, ele não respondeu às solicitações feitas por meio de sua assessoria de imprensa. Na última imagem publicada por Vitor no Instagram, muita gente se mostrou indignada com o descaso. "Vou te denunciar", disse outro. "Quanta irresponsabilidade", publicou uma outra seguidora.
O ex-BBB Victor Hugo recebeu alta na quinta do Hospital Metropolitano de Alagoas. O psicólogo de Imperatriz, interior do Maranhão, deu entrada no hospital no sábado (19), e na segunda (21) precisou ir para um leito de UTI (Unidade de terapia intensiva), após complicações da Covid-19.
Segundo a Secretaria de Saúde de Alagoas, ele recebeu alta "após uma melhora expressiva no quadro clínico". Victor Hugo vai finalizar o seu tratamento em isolamento, ainda segundo o boletim divulgado.

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