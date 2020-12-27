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Aglomeração

Amado Batista recebe diagnóstico de Covid-19 dias após fazer show no RN

De acordo com o estafe do músico, ele está bem e encontra-se isolado e recluso em sua casa na região de Goiânia

Publicado em 26 de Dezembro de 2020 às 21:00

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 dez 2020 às 21:00
Amado Batista
Amado Batista recebe diagnóstico de Covid-19 dias após fazer show no RN Crédito: Redes sociais
O cantor Amado Batista, 69, está com coronavírus. Ele recebeu diagnóstico positivo no último dia 21 de dezembro, dias depois de fazer um show para uma multidão em Baraúna (RN), com muita gente sem máscara na plateia.
De acordo com o estafe do músico, ele está bem e só teve febre no primeiro dia. Também informa que ele encontra-se isolado e recluso em sua casa na região de Goiânia.
Na última quinta-feira (24), ele procurou um hospital particular na mesma cidade para fazer exames de sangue e raio-x do tórax para acompanhamento médico.

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O show que ele realizou aconteceu no dia 13 de dezembro e foi publicado pelo próprio artista em suas redes sociais. Na própria conta ele dizia que o show seria realizado com todos os protocolos de segurança, porém nas imagens é difícil ver distanciamento social e uso de máscaras.

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