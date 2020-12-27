Amado Batista recebe diagnóstico de Covid-19 dias após fazer show no RN Crédito: Redes sociais

O cantor Amado Batista, 69, está com coronavírus . Ele recebeu diagnóstico positivo no último dia 21 de dezembro, dias depois de fazer um show para uma multidão em Baraúna (RN), com muita gente sem máscara na plateia.

De acordo com o estafe do músico, ele está bem e só teve febre no primeiro dia. Também informa que ele encontra-se isolado e recluso em sua casa na região de Goiânia.

Na última quinta-feira (24), ele procurou um hospital particular na mesma cidade para fazer exames de sangue e raio-x do tórax para acompanhamento médico.