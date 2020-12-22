Fernanda Gentil é diagnosticada com Covid-19 e fala que da preocupação

Fernanda Gentil, 34, revelou que recebeu diagnóstico positivo para o novo coronavírus. Crédito: TV Globo/Reprodução

A jornalista e apresentadora Fernanda Gentil, 34, revelou nesta terça-feira (22) que recebeu diagnóstico positivo para o novo coronavírus. Em um depoimento, em suas redes sociais, ela disse que ficou muito apreensiva, principalmente por ter asma, mas acabou tendo apenas sintomas leves.

Gentil afirmou que esperou os 14 dias de isolamento para tornar a notícia pública e agora aguarda o resultado do exame que vai confirmar se já está curada. Segundo ela, todos os protocolos de segurança foram seguidos, o que a obrigou a ficar distante da mulher, Priscila Montandon, e dos filhos.

"Fiquei apreensiva, foi um susto. Eu tenho asma, a respiração sempre foi uma preocupação caso pegasse, por isso eu me cuidei muito para não pegar, mas acabou acontecendo. Essa segunda onda, a gente percebeu que está batendo a nossa porta. Por isso é importante ter cada vez mais cuidado."

Segundo a jornalista, os relatos de pessoas que já pegaram a doença a ajudaram muito nesse período de recuperação, citando o apresentador Marco Luque, 46, e a cantora Preta Gil, 46. Por isso, ela também gravou pequenos depoimentos sobre a evolução da doença e os sintomas nesse período de isolamento.

"Como é um vírus muito novo e cada organismo tem uma reação, acho importante a gente se unir. A informação é sim uma arma muito importante para nos proteger", afirmou ela. "Vamos respeitar o vírus, não vamos crescer para cima dele, achar que somos invencíveis, guerreiros e fortes."

Gentil afirmou ainda que continuará a tomar todas as precauções necessária, garantindo que não "vai dormir abraçada na imunidade".