Rita Guedes diz que pegou Covid por apenas um descuido e sofreu com sintomas

A atriz Rita Guedes, 48 anos, já passou pela Covid-19. Já recuperada, ela conta que ficou bastante assustada com os fortes sintomas da doença.
Por dois dias, ela conta que sentiu dores de cabeça fortíssimas. "Não tive febre nem falta de ar, mas sair da cama para ir ao banheiro já me cansava. Aí fui fazer o exame e deu positivo", contou a atriz à colunista Patricia Kogut do jornal O Globo.
Guedes afirma que assusta por ser uma doença que ainda se conhece pouco. "Cada vez que recebo uma nova informação, procuro checar e passar para frente", contou ela.
Ela preferiu seguir em quarentena, mesmo após ter feito um novo teste, que deu negativo, pois ela não quer "pagar pra ver". "Infelizmente, as pessoas não levam a sério. A pandemia não acabou".
Guedes desconfia de que pegou o coronavírus em uma conversa rápida que teve com uma amiga. Já que ela seguiu um protocolo sério em casa desde o início da quarentena.
"Na única vez que resolvi tomar café num lugar, eu tirei a máscara e troquei umas palavras com uma amiga, que estava distante. Foram menos de dez minutos. Pelas contas, foi quando me contaminei", revela a atriz.
"Isso acendeu um alerta e falei com meus amigos. Às vezes a pessoa pensa: 'Vou tirar a máscara para falar no telefone, é rapidinho'. Mas é exatamente nesse momento que a gente pode se contaminar", avalia Guedes.