Marco Ricca tem alta hospitalar após semanas internado devido à Covid-19

O ator Marco Ricca Crédito: Globo / Paulo Belote

O ator Marco Ricca, 58, teve alta da Casa de Saúde São José, no Rio de Janeiro, na manhã deste domingo (20), após semanas se recuperando das complicações da Covid-19. A informação é da própria unidade, que classificou o estado do artista como bom.

Ricca, que está escalado para a próxima novela das 21h da Globo, "Um Lugar ao Sol", estava internado desde o início do mês e chegou a ser encaminhado para o CTI (Centro de Tratamento Intensivo) devido dificuldades nas funções respiratórias.

Além dele, a Globo teve outras baixas na nova novela, que já começou a ser gravada. Entre elas estão as atrizes Andréia Horta, 37, e Marieta Severo, 74, que também estarão contraíram a doença. Ricca, porém, ainda não tinha começado a gravar quando foi diagnosticado.

A atriz Nicette Bruno, 87, que também estava internada após complicações provocadas pela doença, morreu na manhã deste domingo (20). O falecimento foi confirmado pela Casa de Saúde São José, pouco depois de informar sua piora no estado de saúde.

Na noite de sexta (18), o pai do ator Marcio Garcia, 50, morreu em decorrência da Covid-19. Carlos Alberto Tavares Machado estava internado desde o mês passado em um hospital em Juiz de Fora (MG). "Às vezes não entendo o propósito de Deus. Mas ele é misericordioso, sábio e age da maneira certa", disse o ator.