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Saúde

Marco Ricca tem alta hospitalar após semanas internado devido à Covid-19

Ator está escalado para a próxima novela das 21h da Globo, 'Um Lugar ao Sol'

Publicado em 20 de Dezembro de 2020 às 17:06

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 dez 2020 às 17:06
O ator Marco Ricca
O ator Marco Ricca Crédito: Globo / Paulo Belote
O ator Marco Ricca, 58, teve alta da Casa de Saúde São José, no Rio de Janeiro, na manhã deste domingo (20), após semanas se recuperando das complicações da Covid-19. A informação é da própria unidade, que classificou o estado do artista como bom.
Ricca, que está escalado para a próxima novela das 21h da Globo, "Um Lugar ao Sol", estava internado desde o início do mês e chegou a ser encaminhado para o CTI (Centro de Tratamento Intensivo) devido dificuldades nas funções respiratórias.
Além dele, a Globo teve outras baixas na nova novela, que já começou a ser gravada. Entre elas estão as atrizes Andréia Horta, 37, e Marieta Severo, 74, que também estarão contraíram a doença. Ricca, porém, ainda não tinha começado a gravar quando foi diagnosticado.

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A atriz Nicette Bruno, 87, que também estava internada após complicações provocadas pela doença, morreu na manhã deste domingo (20). O falecimento foi confirmado pela Casa de Saúde São José, pouco depois de informar sua piora no estado de saúde.
Na noite de sexta (18), o pai do ator Marcio Garcia, 50, morreu em decorrência da Covid-19. Carlos Alberto Tavares Machado estava internado desde o mês passado em um hospital em Juiz de Fora (MG). "Às vezes não entendo o propósito de Deus. Mas ele é misericordioso, sábio e age da maneira certa", disse o ator.
Também morreu em decorrência da Covid, nesta semana, a atriz Christina Rodrigues, 57, conhecida pelo programa Zorra. Ela estava internada na enfermaria da UPA (Unidade de Pronto Atendimento) da Tijuca com sintomas graves e dificuldades para respirar, e aguardava uma vaga para ser transferida a um leito de CTI (Centro de Terapia Intensiva).

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