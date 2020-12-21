Ex-BBB Victor Hugo é internado às pressas com Covid-19

O ex-BBB Victor Hugo foi internado às pressas em Maceió, neste sábado (19), com suspeita de infecção pela Covid-19. No local, realizou teste e positivou para a doença, conforme a assessoria confirmou à Quem.
Segundo a assessoria, Victor Hugo está no Hospital Metropolitano de Alagoas e todas as medidas já foram tomadas. O ex-BBB estava passando dias de férias em um resort de Alagoas.
Dias antes, o influencer participou de uma experiência com outros blogueiros no Rio de Janeiro, com nomes como Flay, Tatiane Melo e outros.