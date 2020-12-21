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Disputa acirrada!

Lucy Ramos é a grande vencedora do Dança dos Famosos

A disputa foi apertada e terminou assim: Lucy Ramos marcou 119,8 pontos, Danielle Winits 119,7 e Giullia Buscacio 119, 4

Publicado em 21 de Dezembro de 2020 às 09:11

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 dez 2020 às 09:11
A atriz Lucy Ramos é a vencedora da 17ª edição da
A atriz Lucy Ramos é a vencedora da 17ª edição da "Dança dos Famosos", na Globo Crédito: Globo/Fabio Rocha
Lucy Ramos venceu a 17ª edição do quadro Dança dos Famosos, do Domingão do Faustão, disputado neste domingo (20), levando para casa um carro zero. Ao contrário do que aconteceu em anos anteriores, o quadro não foi exibido ao vivo. Além de a campeã, as finalistas Danielle Winits e Giullia Buscacio gravaram a final nesta sexta-feira (18), ao som de valsa e tango.
O júri artístico ficou a cargo de Kaysar Dadour e Paolla Oliveira, vencedores das edições de 2019 e 2009 , respectivamente, e Erika Januza, vice-colocada em 2015. Já o júri técnico foi composto por Thiago Soares e Cláudia Mota. A disputa foi apertada e terminou assim: Lucy Ramos marcou 119,8 pontos, Danielle Winits 119,7 e Giullia Buscacio 119, 4.
Lucy se junta a Thelma Assis (BBB 20), Jojo Todynho (A Fazenda 12), Victor Alves (The Voice Brasil) e Kauê Penna (The Voice Brasil Kids) em um ano inédito de destaque e vitórias de participantes negros em grandes realities shows. A atriz usou o Instagram para agradecer a todos os envolvidos, especialmente aos professores Reginaldo Sama, com quem dançou desde a semifinal, e Léo Santos, que a conduziu nas outras etapas da competição.
"Meus amores, vencemos!! Sim, no plural mesmo... pois não teria conseguido sem a soma de esforços, carinho e dedicação de todos que me cercaram nesse processo e contribuíram para que esse resultado fosse possível. Aos meus amados professores (Léo Blanco e Reginaldo Sama), minha família e amigos, toda a equipe do programa, a vocês que torceram... o meu MUITO OBRIGADA", publicou a atriz na noite deste domingo (20).
Lucy disse ainda que a "ficha não caiu" e que sente uma alegria enorme em ter topado a proposta. "Foi um ciclo mágico, cheio de desafios, muita emoção e muito amor pela arte também. Minha total admiração aos profissionais da dança".

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"Tudo valeu a pena, principalmente as mensagens felizes que recebi de vocês, quando aceitei participar do quadro era isso que tinha em mente: pedir licença para entrar nas suas casas e poder levar um pouquinho de alegria e encanto que só a dança consegue transmitir. Parabéns também a todos os colegas que aceitaram esse desafio com o mesmo propósito. Que dia especial, ganhei o meu presente de Natal", finalizou a artista, que foi parabenizada por Sheron Menezzes e Paloma Bernardi.
Ao encerrar o Dança, Faustão agradeceu aos demais participantes da temporada 2020, que contou por afastamentos por conta da Covid-19 e contusões. "Não importa se o adversário foi a Covid, mas vocês demonstraram respeito ao público. Obrigado e parabéns", disse, relembando: Bruno Belutti, Zé Roberto, André Gonçalves, Felipe Titto, Juliano Laham, Marcello Serrado, Luiza Possi, Guta Stresser e Isabeli Fontana.

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