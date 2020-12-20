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De Fafá de Belém a Ary Fontoura, famosos lamentam morte da atriz Nicette Bruno

Atriz morreu aos 86 anos após complicações causadas pela Covid
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 dez 2020 às 17:27

Publicado em 20 de Dezembro de 2020 às 17:27

A atriz Nicette Bruno
A atriz Nicette Bruno Crédito: Gshow/Fabiano Battaglin
Alguns famosos usaram as redes sociais neste domingo (20) para lamentar a morte da atriz Nicette Bruno, 87, após complicações em decorrência da Covid-19. Além de recordar momentos marcantes e desejar força a família, alguns pediram que as pessoas se cuidassem para evitar contrair a doença.
A atriz Beth Goulart, filha de Nicette, postou: "Minha mãe, minha vida, meu amor. Oração para Nicette e para todos os doentes de Covid, fortalecimento para os familiares e para as equipes de saúde que estão trabalhando incansavelmente. Gratidão a todos".
Nicette morreu no fim da manhã deste domingo, após quase um mês internada na Casa de Saúde São José, no Rio de Janeiro. Pouco antes, a unidade de saúde havia informado que a atriz havia piorado e seu estado de saúde era considerado "muito grave". A morte foi confirmada à reportagem por sua neta, Vanessa Goulart.
A atriz Nany People também lamentou a morte de Nicette. "Meus sinceros sentimentos, amada. Gratidão, amor e muito respeito por essa dama que tanto me ensinou", afirmou ela, em resposta à publicação de Beth Goulart nas redes sociais.
Já o ator Tuca Andrade afirmou que é um "domingo triste". "Mais uma que perdemos para a Covid. Força para toda a família Goulart, luz para a querida Nicette Bruno", afirmou ele. A atriz Dadá Coelho também mandou uma mensagem família: "Paz Dona Nicette Bruno! Meu coração está com a família. Que perda, meu Deus."
"Você me fez chorar tantas vezes com suas palavras tão generosas e cheia de afeto. Você foi inspiração para minha arte tantas vezes. Te levo no coração. Daqui abraço toda família com muito amor e força. Obrigada por tudo e tanto que representou", postou também nas redes sociais a atriz Natallia Rodrigues.
Fafá de Belém também falou da tristeza pela morte de Nicette e mandou uma mensagem para que as pessoas se cuidem: "Se cuidem, cuidem dos seus pais e avos! Que ela descanse em paz e encontre seu grande amor no outro plano."
O ator Ary Fontoura contou ainda alguns episódios vividos ao lado da atriz durante entrevista à GloboNews e comentou que os dois eram vizinhos, moravam na mesma rua. Segundo ele, é uma grande perda para o mundo artístico. "Família extraordinária dedicada ao teatro", afirmou ele, que se disse parte dessa família.

COVID-19 NO MUNDO DOS FAMOSOS

Outro famoso que estava internado por causa da Covid era o ator Marco Ricca, 58. Ele, no entanto, teve alta da Casa de Saúde São José, no Rio de Janeiro, neste domingo.
Já na noite de sexta (18), o pai do ator Marcio Garcia, 50, morreu em decorrência da Covid-19. Carlos Alberto Tavares Machado estava internado desde o mês passado em um hospital em Juiz de Fora (MG). "Às vezes não entendo o propósito de Deus. Mas ele é misericordioso, sábio e age da maneira certa", disse o ator.

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Também morreu em decorrência da Covid, nesta semana, a atriz Christina Rodrigues, 57, conhecida pelo programa Zorra. Ela estava internada na enfermaria da UPA (Unidade de Pronto Atendimento) da Tijuca com sintomas graves e dificuldades para respirar, e aguardava uma vaga para ser transferida a um leito de CTI (Centro de Terapia Intensiva).

VEJA OUTRAS MANIFESTAÇÕES DE ARTISTAS SOBRE A MORTE DE NICETTE

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