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Saúde

Com Covid-19, ex-BBB Victor Hugo é transferido para UTI, quadro segue estável

O maranhense apresentou pneumonia e agora necessita de suporte de oxigênio

Publicado em 22 de Dezembro de 2020 às 18:22

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 dez 2020 às 18:22
O ex-BBB Victor Hugo com Jack Bacon, cachorro de Gizelly Bicalho, no colo em foto na Enseada do Suá, Vitória, no Espírito Santo
O ex-BBB Victor Hugo com Jack Bacon, cachorro de Gizelly Bicalho, no colo em foto na Enseada do Suá, Vitória, no Espírito Santo Crédito: Reprodução/Instagram @victorhsteixeira
O ex-BBB Victor Hugo, internado em um hospital de Maceió com Covid-19, apresentou um quadro de pneumonia na tarde desta segunda-feira, 21, e precisou ser transferido para um leito de Unidade de Terapia Intensiva (UTI). O quadro de saúde dele segue estável, informou a Secretaria de Estado da Saúde de Alagoas (Sesau), apesar de agora necessitar de suporte de oxigênio para respirar.
O psicólogo estava em viagem pelo Estado e chegou à capital no dia 17, conforme publicou no Twitter. No dia seguinte, deu entrada na Unidade de Pronto Atendimento Galba Novaes com suspeita de infecção pelo novo coronavírus. No sábado, 19, Victor Hugo foi admitido no Hospital Metropolitano de Alagoas, unidade gerida pela Sesau. No local, ele foi submetido a um teste RT-PCR, que resultou positivo para Covid-19.
"Na tarde dessa segunda-feira (21), o paciente apresentou um quadro de pneumonia decorrente da Covid-19 e segue com quadro clínico estável. O paciente está em um leito de Terapia Intensiva (UTI), necessitando de suporte de oxigênio", informou a secretaria. "O paciente está recebendo tratamento humanizado e acompanhamento da equipe médica", completa a nota.

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