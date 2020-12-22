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Saúde

Luxemburgo tem alta após internação por Covid-19

O técnico usou as redes sociais para anunciar que estava deixando o hospital. Ele agradeceu a equipe médica que o atendeu, amigos e fãs pelas mensagens de apoio
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 dez 2020 às 18:09

Publicado em 22 de Dezembro de 2020 às 18:09

Em entrevista ao Estadão, Vanderlei Luxemburgo minimizou provocações racistas no futebol
Em entrevista ao Estadão, Vanderlei Luxemburgo minimizou provocações racistas no futebol Crédito: Palmeiras/Divulgação
O técnico Vanderlei Luxemburgo recebeu alta nesta terça-feira (22) do Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, onde estava internado desde o dia 14 para o tratamento da Covid-19.
Luxa usou suas redes sociais para anunciar que estava deixando o hospital. Ele agradeceu a equipe médica que o atendeu, amigos e fãs que mandaram mensagens de apoio durante o período de internação.
"Estou indo para casa. Recebi alta, graças a Deus. Passei por essa, vencemos o vírus. Vara de marmelo enverga, mas não quebra", disse o treinador, ainda com dificuldade na voz, em um vídeo publicado no Twitter.
Aos 68 anos, Luxemburgo estava no Rio de Janeiro com a família quando começou a sentir fortes dores de cabeça. Ele procurou seus médicos e seguiu a recomendação de ir ao hospital. O técnico veio de carro para o hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, com a filha e fez o teste para Covid-19, que deu positivo.
Esta é a segunda vez que Luxemburgo é infectado pelo novo coronavírus. Em julho, quando dirigia o Palmeiras, o técnico foi diagnosticado com a Covid-19 e estava assintomático. Ele ficou afastado dos treinos do clube por aproximadamente 10 dias.

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