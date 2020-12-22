Luxemburgo tem alta após internação por Covid-19

Em entrevista ao Estadão, Vanderlei Luxemburgo minimizou provocações racistas no futebol Crédito: Palmeiras/Divulgação

Luxa usou suas redes sociais para anunciar que estava deixando o hospital. Ele agradeceu a equipe médica que o atendeu, amigos e fãs que mandaram mensagens de apoio durante o período de internação.

"Estou indo para casa. Recebi alta, graças a Deus. Passei por essa, vencemos o vírus. Vara de marmelo enverga, mas não quebra", disse o treinador, ainda com dificuldade na voz, em um vídeo publicado no Twitter.

Aos 68 anos, Luxemburgo estava no Rio de Janeiro com a família quando começou a sentir fortes dores de cabeça. Ele procurou seus médicos e seguiu a recomendação de ir ao hospital. O técnico veio de carro para o hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, com a filha e fez o teste para Covid-19, que deu positivo.