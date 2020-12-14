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futebol

Luxemburgo é internado após testar positivo para Covid-19 pela segunda vez

Treinador, atualmente sem clube, estava com a família no Rio de Janeiro...

Publicado em 14 de Dezembro de 2020 às 19:41

LanceNet

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Publicado em 

14 dez 2020 às 19:41
Crédito: Cesar Greco/Agência Palmeiras
O técnico Vanderlei Luxemburgo, de 68 anos, está internado no hospital Sírio Libanês, em São Paulo, após testar positivo pela segunda vez para COVID-19. O treinador, atualmente sem clube, testou positivo pela primeira vez no início de julho, quando ainda dirigia o Palmeiras. A informação é do 'Globo Esporte'.
O técnico estava no Rio de Janeiro com a família quando apresentou sintomas do novo coronavírus e procurou tratamento na capital paulista. Na primeira ocasião que testou positivo, o treinador estava assintomático e foi afastado do trabalho na Academia de Futebol. O hospital Sírio Libanês ainda não divulgou um boletim sobre o atual estado de saúde de Luxemburgo.
O Brasil já registrou mais de seis milhões de casos de novo coronavírus neste ano. No Rio de Janeiro, onde Luxemburgo estava com a família, são cerca de 389.125 casos até o último domingo, dia 13, segundo a secretaria estadual de Saúde. Com os últimos dados divulgados, a média móvel no estado passa a ser de 2.579 casos e 84 mortes por dia, um índice considerado alto.

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