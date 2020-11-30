Allan e Vargas também são flagrados em festa mesmo depois de terem sido contaminados pelo coronavírus

Alhuns jogadores do Atlético-MG parecem não terem entendido a gravidade de um surto de Covid-19 no clube, que tirou das atividades quase 30 pessoas, incluindo toda a comissão técnica e vários atletas, que desfalcaram o elenco em jogos do Brasileiro. Após Dylan Borrero e Marrony serem flagrados em um evento com aglomeração, o volante Allan e o atacante Eduardo Vargas também participaram de uma de uma festa com aglomeração em Nova Lima, cidade da Região Metropolitana de Belo Horizonte. Os dois já tiveram Covid-19, ficaram isolados, mas não se atentaram que pode haver risco de reinfecção. A dupla do Galo foi vista em fotos e vídeos que circulam nas redes sociais dentro de um local fechado com a presença de várias pessoas. O Atlético diz que tratará dos dois casos internamente.