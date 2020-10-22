Após Gnabry, Bayern tem outro caso positivo do novo coronavírus

O Bayern de Munique, que perdeu o atacante Serge Gnabry por conta da Covid-19, teve mais um caso positivo no departamento de futebol. De acordo com informações do jornal "Bild", da Alemanha, o fisioterapeuta do clube, Gianni Bianchi, é o mais novo infectado.A publicação diz que o profissional é muito próximo dos jogadores e que logo após o teste positivo de Gnabry todos os integrantes do elenco passaram por novos exames. Bianchi, inclusive, nem esteve na Allianz Arena para o confronto do Bayern com o Atlético de Madrid, pela Liga dos Campeões.