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futebol

Após Gnabry, Bayern tem outro caso positivo do novo coronavírus

Gianni Bianchi, fisioterapeuta do clube da Baviera, testou positivo e está afastado das atividades do atual campeão da Liga dos Campeões da Europa...

Publicado em 22 de Outubro de 2020 às 15:05

LanceNet

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Publicado em 

22 out 2020 às 15:05
Crédito: CHRISTOF STACHE / AFP
O Bayern de Munique, que perdeu o atacante Serge Gnabry por conta da Covid-19, teve mais um caso positivo no departamento de futebol. De acordo com informações do jornal "Bild", da Alemanha, o fisioterapeuta do clube, Gianni Bianchi, é o mais novo infectado.A publicação diz que o profissional é muito próximo dos jogadores e que logo após o teste positivo de Gnabry todos os integrantes do elenco passaram por novos exames. Bianchi, inclusive, nem esteve na Allianz Arena para o confronto do Bayern com o Atlético de Madrid, pela Liga dos Campeões.
De acordo com a revista "Kicker", os casos de Gnabry e do fisioterapeuta são isolados e não têm relação um com o outro. Por este motivo, e por Gnabry estar cumprindo quarentena em casa, o duelo contra o Eintracht Frankfurt, pelo Campeonato Alemão, no próximo sábado, está mantido.

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