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Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank apresentam novo animal de estimação

'Meu Burrito', escreveu o ator nas redes sociais
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

15 jun 2021 às 17:50

Publicado em 15 de Junho de 2021 às 17:50

Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank adotam um burro como pet
Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank adotam um burro como pet Crédito: Instagram/@brunogagliasso
Um novo animal de estimação foi adotado pelo casal Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank. O ator usou as redes sociais nesta segunda-feira, 14, para publicar a foto e um vídeo de um burro.
Bruno e Giovanna têm um rancho chamado Membeca, em Paraíba do Sul (RJ). "Coisa mais linda do Papito meu Burrito... não vejo a hora de chegar no rancho", escreveu o ator na página dele no Instagram.
A publicação foi comentada por amigos e fãs do casal. "Que gesto lindo!" e "Que fofinho" estavam entre as principais manifestações dos internautas.

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