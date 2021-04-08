Bruno Gagliasso pede e Retiro dos Artistas ganha sistema de energia solar

O ator Bruno Gagliasso Crédito: Reprodução/Instagram @brunogagliasso

O Retiro dos Artistas, no Rio de Janeiro, vai ganhar um sistema de painéis para geração de energia solar doados pela empresa Renovigi Energia Solar, por indicação do ator Bruno Gagliasso, entusiasta da tecnologia.

Os painéis de geração de energia solar vão garantir uma economia na conta de luz de aproximadamente R$ 350 mil por ano à instituição, que ocupa 15 mil metros quadrados em Jacarepaguá, zona oeste do Rio, com cinema, teatro, ambulatório, refeitório e residências que abrigam 58 artistas.

A instalação dos painéis será feita pela SolarOn, empresa credenciada da marca no Rio de Janeiro. A Renovigi não informou o valor do equipamento doado para a instituição porque depende do projeto que será feito.