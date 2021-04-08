Viúva de Tom Veiga se defende de acusação de agressão ao marido

Tom Veiga, o intérprete do Louro José, e a ex-esposa, a empresária Cybelle Hermínio Costa Crédito: Reprodução/Instagram

A investidora Cybelle Hermínio, viúva de Tom Veiga, intérprete de Louro José, usou as redes sociais nesta quarta (7) para se defender de acusações de que teria agredido o marido, em setembro de 2020. Ao lado do advogado, ela diz em um vídeo que teve uma briga de casal, a relação era carinhosa e que nunca se separaram oficialmente.

"Minha relação com o Tom sempre foi muito carinhosa, brincalhona, muito amorosa. Nunca houve nenhum tipo de violência de nenhuma das partes, a gente tinha briga normal como todo casal, mas nada que fugisse do nosso dia a dia, fugisse do controle", garantiu.

Cybelle afirma que é um absurdo o que estão falando e que não existe boletim de ocorrência registrado nem medida protetiva. " Nunca houve nada disso, desconheço completamente aquelas marcas, fotos que estão circulando nas mídias. Absurdo, nunca houve nada disso. Não tem B.O [Boletim de Ocorrência] registrado, corpo delito, medida protetiva", enfatiza.

A viúva relata que na noite da suposta agressão ela foi para a casa da mãe para "respirar um pouco" e que Tom foi para a casa do irmão dela. "Digo isso porque a gente tem como provar, o advogado já está juntando isso dentro do processo. Posteriormente a isso, eu fui para a casa da minha mãe", explica.

Cybelle destacou ainda que o casal não se separou oficialmente e que houve uma briga de casal. "Nunca houve uma separação de fato, houve uma briga de um casal como qualquer outro no meio de uma pandemia. Nunca houve data de assinatura de divórcio, nunca recebi data nenhuma", garantiu.

O advogado da investidora, Edson Sobrinho, participou do vídeo e afirma que muitas partes do processo correm em segredo de justiça e com acompanhamento do Ministério Público. Segundo Sobrinho, não é possível concordar com tudo que vem sendo veiculado na mídia e que vem trazendo mais sofrimento para Cybelle e os filhos de Tom.

"Essas alegações que estão sendo feitas de exumação de corpo, de forçação de casamento através de doação de bens, de testamento, nunca houve isso. Tudo isso vai ser analisado dentro do processo perante a Justiça. Nós, advogados, temos plena confiança de que tudo vai ser apurado e no final tudo vai correr bem e ser planado para vocês com clareza", afirma o advogado.

As declarações de Cybelle e de seu advogado ocorrem após especulações de que parte da família de Tom Veiga teria pedido a exumação do corpo do ator para investigar se ele havia sido envenenado. A ex-mulher do ator, Alessandra Veiga, diz que ela e os filhos do artista não pediram a exumação do corpo dele por suspeita de que teria sido envenenado.

A morte de Tom, em 1° de novembro de 2020, ocorreu em decorrência de um AVC (Acidente Vascular Cerebral) hemorrágico provocado por um aneurisma, segundo laudo do IML (Instituto Médico Legal).

"Sinceramente, mesmo, eu não estou sabendo de nada disso. Eu e os filhos dele não falamos sobre isso. Não sei que outros parentes seriam mesmo", diz Alessandra Veiga, em entrevista ao jornal Folha de S.Paulo. Ela foi casada com Tom Veiga Veiga por 14 anos, mas os dois romperam em 2018.

No mesmo ano, o intérprete de Louro José começou a namorar a investidora Cybelle Hermínio. Os dois mantinham uma união estável desde junho de 2019. Eles se casaram em uma cerimônia religiosa em janeiro de 2020, mas ficaram apenas nove meses juntos. A oficialização aconteceu apenas em agosto daquele ano, com separação total de bens, mas eles se separaram poucos dias depois.

EXUMAÇÃO DO CORPO

O pedido de exumação do corpo para investigar um possível envenenamento foi publicado pelo jornalista Leo Dias, do Metrópoles, na tarde de terça-feira (6). De acordo com fontes do colunista, Cybelle Hemínio da Costa Veiga, ex-mulher de Tom, teria conseguido que ele fizesse um testamento que a incluísse.

No mesmo dia, o jornal Extra publicou uma reportagem na qual revela que Tom Veiga teria pedido a um amigo que fosse com ele até um cartório para retirar o nome de Cybelle Hemínio do testamento. Isso teria acontecido três dias antes de sua morte em sua casa no Recreio dos Bandeirantes, no Rio de Janeiro.

O jornal afirma ter tido acesso a áudios enviados pelo ator ao amigo nos dias 29 e 30 de outubro de 2020. Ainda segundo a reportagem, Tom Veiga teria deixado um testamento no qual dispunha de 50% dos seus bens para os quatro filhos e a outra metade ficaria com Cybelle. Os filhos do ator entraram com uma ação cível na Justiça para invalidar Cybelle como herdeira.

De acordo com uma fonte ouvida pela reportagem, Tom Veiga teria instalado um sistema de segurança em seu imóvel, o que causou estranheza no amigo. "Quando perguntei, ele me disse que estava preocupado com a segurança dele. Insisti em saber o motivo, mas Tom mudou de assunto rapidamente", relembra.

Pouco mais de um mês após a morte de Tom Veiga, uma empregada que trabalhou para o ator por um ano e meio prestou depoimento no 15º Serviço Notarial da Barra da Tijuca, acompanhada do advogado Gustavo Santos de Almeida, que representa os filhos do artista na ação em que pedem a anulação do testamento do pai.