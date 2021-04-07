'Eu quero fazer mais por essa causa', diz Rodolffo sobre combate ao racismo

Ana Maria Braga recebe Rodolffo um dia após a eliminação do sertanejo no BBB 21 Crédito: Reprodução/TV Globo

Rodolffo Matthaus conversou com Ana Maria Braga durante o Mais Você, no quadro Café da manhã com o eliminado nesta quarta-feira, 7. No Big Brother Brasil 21, o cantor recebeu 50,48% dos votos em uma disputa acirrada com Caio, que ficou na casa com 44,09%, na noite desta terça-feira, 6. Gilberto completou o paredão com 5,43%.

A semana começou com uma polêmica envolvendo o sertanejo, que comparou a peruca de um homem pré-histórico ao cabelo de João Luiz. O episódio de racismo foi o tema do discurso de Tiago Leifert e o assunto central da entrevista no Mais Você. Ana Maria começou dizendo que o cantor tem muita "roupa suja pra lavar" e perguntou como o discurso do apresentador, endereçado a toda a sociedade, foi encarada pelo ex-BBB.

"Não só naquele momento, mas a partir de quando eu entendi que aquilo causou dor, eu mudei minha opinião com o comentário que eu fiz. Não quero causar dor, para nenhuma raça, sexo, orientação sexual. Eu falei lá no começo, na minha apresentação, que provavelmente eu cometeria muitos erros, nesse momento que vivemos, eu não tenho conhecimento, e realmente aconteceu. E foi para o bem. Triste por ter sido comigo, mas feliz por trazer esse conhecimento para quem ainda é desinformado como eu", disse Rodolffo. "É um assunto muito delicado, que veio à tona. Eu sou muito sincero comigo, em assumir meus erros, pedir desculpa, como eu fiz desde o começo na casa".

Ana Maria exibiu o vídeo em que Rodolffo está vestindo a fantasia do monstro e faz o comentário do cabelo do João Luiz, com jeito de brincadeira. "Ele não (se) chateou na hora, ele não reagiu de forma que eu percebesse", afirmou o sertanejo, dizendo que também não sentiu que o recado de Ludmilla era pra ele.

A apresentadora questionou o conhecimento do cantor sobre racismo e citou as tecnologias como meio de informação para entender o mundo, aprender respeito ao próximo. "O mundo mudou, como você foi blindado dessas informações, com tantos seguidores, sucesso, sua arte. Você simplesmente passou batido desse problema mundial, do Brasil?", questionou ela.

"Talvez um simples pedido de desculpas não supre a dor que ele possa ter sentido. Mas o pedido de desculpas foi de coração." #MaisVocê #BBB21 #RedeBBB pic.twitter.com/JvSLuEMe02 — TV Globo em 🏠 (@TVGlobo) April 7, 2021

"Primeiro, falha minha mesmo de nunca ter aprofundado no assunto, coisas, palavras, assuntos que pudessem magoar. Eu pretendo pesquisar para me aprofundar de forma mais rápida de coisas que magoam os outros. Eu já fui ensinado lá dentro que não é escolha sexual, que a pessoa nasce assim. Eu aprendi muita coisa, tive uma oportunidade de evolução lá dentro", disse Rodolffo.

"Outra coisa é que minha família por parte de pai é negra, mas eles sempre levaram isso diferente lá em casa. Meu pai nunca se sentiu incomodado com preconceito, ataques. Eu falei pro João no começo do jogo, 'massa demais seu estilo, meu pai é muito parecido com você'. Sempre elogiei o estilo, o talento que ele tem. Eu procurava ele lá pra me ajudar a fazer foto, vídeo. Sou fã dele demais da conta", declarou.

Após o Jogo da Discórdia, Rodolffo teve uma conversa com João e Camilla. "Eu confesso que não foi suficiente, principalmente agora, revendo as cenas. Eu fui pego de surpresa, tentei justificar. Devia ter só pedido desculpa. Eu não sei mensurar a dor que causei por conta de um comentário idiota. Talvez esse pedido de desculpas não supre a dor que ele está sentindo. Mas o pedido foi de coração. Não gosto de ver qualquer tipo de maltrato. Eu causei isso, assumo. Eu quero fazer mais por essa causa, estudar mais, contribuir mais para essa causa", revelou o cantor.