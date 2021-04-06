Polícia investiga racismo no "BBB 21" após polêmica de Rodolffo e João

BBB 21: polêmica de fala considerada racista de Rodolffo vira caso de polícia no Rio Crédito: TV Globo/Reprodução

A Policia Civil do Rio de Janeiro já está analisando imagens do " BBB 21 " que dão conta de um episódio envolvendo o sertanejo Rodolffo e o professor João, participantes do reality da Globo, em torno de um possível crime de racismo. Segundo informações da colunista Patricia Kogut, de O Globo, a assessoria de comunicação da PCRJ confirmou o procedimento.

À publicação, a assessoria de comunicação do órgão informou: "De acordo com a Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância (Decradi), foi instaurado procedimento para apurar o crime de preconceito racial. Imagens estão sendo analisadas e as investigações seguem em andamento".

Tudo começou com João expondo sua insatisfação na noite desta segunda (5). Ao vivo, o brother disse que se sentiu incomodado com uma fala de Rodolffo sobre seu cabelo. Dias antes, o cantor sertanejo e Caio receberam a fantasia do monstro, que remetia a personagens da época das cavernas. E o artista comparou o cabelo do colega de confinamento à peruca usada no costume.

"Muita gente aqui pode não saber. Mas no sábado aconteceu uma situação no Quarto Cordel (...) Rodolffo chegou a fazer uma 'piada' comparando a peruca do monstro da pré-História com meu cabelo. Isso para mim tocou num ponto específico. Porque o jogo pode ser, sim, de coisas que a gente vive aqui dentro. Mas este também tem que ser um jogo de respeito. Eu te daria mais quatro flechas daquela", se explicou João, durante a dinâmica ao vivo, em que participantes tinham que "flechar" os colegas e as atitudes que eles andam tendo dentro da casa mais vigiada do Brasil.