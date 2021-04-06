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Peruca do monstro

Polícia investiga racismo no "BBB 21" após polêmica de Rodolffo e João

À colunista Patricia Kogut, Polícia Civil do Rio de Janeiro confirmou que instaurou procedimento para apurar o possível crime após comentário de Rodolffo sobre o cabelo de João; entenda

Publicado em 06 de Abril de 2021 às 15:20

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 abr 2021 às 15:20
BBB 21: polêmica de fala considerada racista de Rodolffo vira caso de polícia no Rio
BBB 21: polêmica de fala considerada racista de Rodolffo vira caso de polícia no Rio Crédito: TV Globo/Reprodução
A Policia Civil do Rio de Janeiro já está analisando imagens do "BBB 21" que dão conta de um episódio envolvendo o sertanejo Rodolffo e o professor João, participantes do reality da Globo, em torno de um possível crime de racismo. Segundo informações da colunista Patricia Kogut, de O Globo, a assessoria de comunicação da PCRJ confirmou o procedimento. 
À publicação, a assessoria de comunicação do órgão informou: "De acordo com a Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância (Decradi), foi instaurado procedimento para apurar o crime de preconceito racial. Imagens estão sendo analisadas e as investigações seguem em andamento". 
Tudo começou com João expondo sua insatisfação na noite desta segunda (5). Ao vivo, o brother disse que se sentiu incomodado com uma fala de Rodolffo sobre seu cabelo. Dias antes, o cantor sertanejo e Caio receberam a fantasia do monstro, que remetia a personagens da época das cavernas. E o artista comparou o cabelo do colega de confinamento à peruca usada no costume. 
"Muita gente aqui pode não saber. Mas no sábado aconteceu uma situação no Quarto Cordel (...) Rodolffo chegou a fazer uma 'piada' comparando a peruca do monstro da pré-História com meu cabelo. Isso para mim tocou num ponto específico. Porque o jogo pode ser, sim, de coisas que a gente vive aqui dentro. Mas este também tem que ser um jogo de respeito. Eu te daria mais quatro flechas daquela", se explicou João, durante a dinâmica ao vivo, em que participantes tinham que "flechar" os colegas e as atitudes que eles andam tendo dentro da casa mais vigiada do Brasil. 

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Em seguida, Tiago Leifert perguntou se Rodolffo queria se manifestar. E o cantor disse: "Se todo mundo observou como era a peruca do monstro, acredito eu que é um pouco semelhante”. 

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