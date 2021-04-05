Cacau Protásio passa por cirurgia por quadro grave de pancreatite

A atriz Cacau Protásio (45) está internada desde a madrugada da última quarta (31), por causa de uma crise de pancreatite aguda. Segundo o fotógrafo Janderson Pires, marido da artista, ela foi submetida a uma cirurgia e deverá passar por uma segunda operação na próxima segunda (12).

A atriz Cacau Protásio Crédito: Reprodução/Instagram @cacauprotasiooficial

"Ela só precisou internar por ser muito grave. O medo foi e é grande devido a esse momento tão terrível de Covid-19, mas agora ela está bem", publicou ele nas redes sociais da atriz. A pancreatite é a inflamação do pâncreas e pode ter diferentes causas.