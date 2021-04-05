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Saúde

Cacau Protásio passa por cirurgia por quadro grave de pancreatite

Marido diz que atriz está bem, mas segue internada e fará outra operação

Publicado em 05 de Abril de 2021 às 18:02

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

05 abr 2021 às 18:02
A atriz Cacau Protásio (45) está internada desde a madrugada da última quarta (31), por causa de uma crise de pancreatite aguda. Segundo o fotógrafo Janderson Pires, marido da artista, ela foi submetida a uma cirurgia e deverá passar por uma segunda operação na próxima segunda (12).
A atriz Cacau Protásio
A atriz Cacau Protásio Crédito: Reprodução/Instagram @cacauprotasiooficial
"Ela só precisou internar por ser muito grave. O medo foi e é grande devido a esse momento tão terrível de Covid-19, mas agora ela está bem", publicou ele nas redes sociais da atriz. A pancreatite é a inflamação do pâncreas e pode ter diferentes causas.
Pires agradeceu pelas mensagens e orações dos fãs, e acrescentou que ela vai ficar um tempo afastada das redes. "Cacau não está usando o celular, está ausente se cuidando", completou, fazendo questão de afirmar que a atriz não foi infectada pela Covid-19.

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