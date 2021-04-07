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Andréia Sadi dá à luz aos gêmeos João e Pedro

Os filhos da jornalista com André Rizek nasceram nesta quarta-feira, 7, Dia do Jornalista

Publicado em 07 de Abril de 2021 às 16:00

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

07 abr 2021 às 16:00
Andréia Sadi e André Rizek durante entrevista ao Altas Horas
Andréia Sadi e André Rizek durante entrevista ao Altas Horas Crédito: Reprodução/TV Globo
Nasceram os gêmeos João e Pedro dos jornalistas Andréia Sadi e André Rizek nesta quarta-feira, 7. A informação da chegada dos primeiros filhos do casal foi dada no programa Seleção SporTV, no canal SporTV, onde Rizek trabalha.
Andréia Sadi participou do programa Mais Você, da segunda-feira, 5, mostrou a barriga e contou os desafios do final da gestação. A entrevista com Ana Maria Braga foi antecipada pela iminência do nascimento.
"Quando descobri que eram gêmeos, eu estava sozinha e disse que não estava acreditando. Não foi planejado. Temos gêmeos nas duas famílias, mas nunca pensamos que rolaria com a gente", disse Sadi na ocasião. Ela afirmou que a surpresa foi boa, pois já tinha a intenção de ter mais de um filho: "Deus já resolveu isso".
Os filhos de Andréia Sadi e André Rizek nasceram no Dia do Jornalista. A comentarista e amiga de Sadi, Natuza Nery, comemorou a chegada dos gêmeos e destacou a data especial.

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