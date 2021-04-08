Lucas Jagger tranquiliza fãs após cirurgia para retirar tumor

O influenciador Lucas Jagger passou por cirurgia na orelha Crédito: Reprodução/nstagram @lucasjagger

Lucas Jagger, 20, filho da apresentadora Luciana Gimenez com Mick Jagger, compartilhou várias fotos e vídeos nas redes sociais para mostrar aos fãs que está bem após uma cirurgia que fez no ouvido para retirada de um tumor benigno.

No Instagram, Lucas publicou foto deitado em uma cama de hospital e fez self com roupa hospitalar e destacou que não fez uma cirurgia plástica. "Cirurgia de ouvido 10/10, foto do look 2/10", escreveu.

Luciana também usou as redes sociais para dizer que estava "super aliviada" após a cirurgia do filho. "Quero agradecer aos fãs, a galera que mandou mensagem perguntando. Eu estava com ele até agora e ele está super bem", disse a apresentadora.

Em 2020, Lucas fez sua estreia nas passarelas ao lado da irmã paterna Goergia May Jagger para a marca norte-americana Tommy Hilfiger, em Londres.

O desfile reuniu estrelas como Alessandra Ambrosio, Candice Swanepoel e Naomi Campbell. Assistindo na primeira fileira estão Giovanna Lancelotti e Matheus Mazzafera, amigo íntimo de Luciana Gimenez. Lucas Jagger voou de Nova York, onde mora e estuda atualmente, para o evento.